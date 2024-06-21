تحديث الوتساب الذهبي برابط مباشر واستمتع بالمميزات الكثيره بالاصدار الاخير 2024

اذا كنت من عشاق التطبيقات الرائعة فان الوتساب الذهبي يوفر لك تجربة مختلفة فهو من التطبيقات الأكثر شهرة بين جميع الأفراد ويستخدمه الملايين، حيث يضم عدد كبير من المميزات الغير موجودة في أي تطبيق دردشه آخر لذلك يمكن الاستمتاع بقدر كبير من الأمان والخصوصية، ويوفر لك عدد آخر من المميزات التي سوف نذكرها لكم خلال الفقرات التالية وسوف نعرض لكم تاريخ التحميل اللوتس الذهبي.

تحميل الوتساب الذهبي

تستطيع تحميل الواتس اب الذهبي على موبايلك والاستفادة من المميزات التي يقدمها بعد التحديث الاخير له فهو يضيف عدد من الإضافات الجديدة الغير موجودة قبل ذلك وسوف نعرض لك خطوات التحويل كالتالي:

اضغط على جوجل بلاي من اجهزة الاندرويد او متجر اب ستور من اجهزة الايفون.

ثم اذهب الى مربع البحث اكتب تطبيق واتساب الذهبي 24 واضغط على الخيارات الظاهرة أمامك.

ثم اضغط على تنزيل وبعد ذلك اضغط على فتح واضغط على متابعه واجمال وادخل رقم الهاتف.

ثم رمز التحقق وبعد ذلك اتبع التعليمات الاخرى لتسجيل حسابك واختيار صورة واسم يظهر للاصدقاء.

مميزات تطبيق الوتساب الذهبي

يتميز بعدد من الخصائص التي تجعله من التطبيقات الاكثر انتشارا حيث تتمثل مميزات الوتساب الذهبي كالتالي: