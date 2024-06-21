“من هُنـــا onefd.edu.dz“ موعد نتائج المراسلة وخطوات الاستعلام عن النتيجة

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن موعد ظهور نتائج المراسلة وهي من الأشياء التي تخص فئة كبيرة من الأشخاص داخل الجزائر وهذا لأن النتيجة هي التي توضح مجهود الطالب، والجدير بالذكر أن الديوان الوطني قام بإطلاق خدمة إلكترونية تساعد جميع المترشحين في الاطلاع على نتائجهم وهذا من خلال الإنترنت وذلك من أجل تسهيل الأمور على الطلاب، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج المراسلة

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب على المترشحين اتباعها عن الاستعلام عن نتائج المراسلة والتي جاءت على النحو التالي:

أولا يتطلب منك زيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بالديوان الوطني للتعليم والتكوين. ثانيا يرجى الضغط على أيقونة تسجيل الدخول وقم بكتابة البيانات المطلوبة. ثالثا من قائمة الخدمات التي يقدمها الموقع قم بالنقر على خيار نتائج المراسلة. رابعا سوف يتم عرض مجموعة من الخيارات قم بالنقر على دورة يناير. خامسا في تلك الخطوة سوف يتطلب منك كتابة رقم التسجيل قم بكتابته بشكل دقيق. سادسا يرجى تحديد المحافظة التابع لها. قم بكتابة تاريخ ميلادك بشكل صحيح. أخيرا يرجى كتابة الكود الذي سوف يظهر أمامك في الحقل المخصص ثم انقر على زر استعلام وسوف تحصل على النتيجة الخاصة بك بنجاح.

في حالة إذا واجهتك مشكلة ما عند الاستعلام عن نتائج المراسلة قم بالتواصل مع مركز المساعدة الخاص بالديوان الوطني.

موعد ظهور نتائج المراسلة

يجب العلم أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج بشكل تدريجي في المحافظات المختلفة وهذا سوف يكون بدءا من يوم 31 من مايو.