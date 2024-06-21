“شوف نفسك منهم“ 4 حالات اعفاء الخدمة الوطنية 2024 بالجزائر والمستندات المطلوبة

قامت الجهات المسؤولة بالإعلان عن حالات اعفاء الخدمة الوطنية داخل الجزائر وهذا ما يتساءل عنه الكثير من المواطنين في تلك الفترة، الخدمة الوطنية هي من الأشياء الواجبة والتي يتم فرضها على الذكور الذين تعدوا 19 عام داخل الدولة وهذا من أجل تعزيز شعور الانتماء للوطن لديهم، يجب العلم أنه في حالة إذا كان المطلوب للخدمة الوطنية مازال يكمل دراسته يقوم بتقديم طلب تأجيل حتى ينتهي من الدراسة المقررة عليه، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

اعفاء الخدمة الوطنية

قامت الجهات المعنية بتحديد مجموعة من الحالات التي تحصل على اعفاء الخدمة الوطنية ومن أهم تلك الحالات:

الأشخاص الذين تعدوا الخمس وثلاثون عام.

يحصل على الإعفاء الأشخاص الذين غير لائقين نفسيا أو طبيا وهذا يتم التعرف عليه بعد الخضوع للفحص الطبي.

يتم إعفاء الشخص المسؤول عن أسرته إذا كان هو كبير الأسرة.

يحصل على الإعفاء أيضا الأشخاص الذين تعدوا 28 عام ولكن يجب أن يكونوا خارج الدولة.

الوثائق المطلوبة لإعفاء الخدمة الوطنية بالجزائر

يجب على المواطن تقديم الأوراق التالية عند التقديم على طلب إعفاء: