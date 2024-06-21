نتائج الثانوية العامة قطر 2024 الفصل الثاني برقم الجلوس عبر بوابة معارف خدمات الجمهور

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة عن نتائج الثانوية العامة قطر 2024 الفصل الثاني، والتي تعد من أهم المراحل الدراسية وكانت وزارة التعليم القطرية قد أعلنت عن أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج رسمياً بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، ويسعى الطلاب بحالة من القلق والتوتر كونها مرحلة فاصلة في عمر الطلاب إلا أن مصدر مسؤول من الوزارة أكد أن النتائج مبشرة ولا داعي للقلق أو التوتر ، ومن المقرر أن تكون نتائج الثانوية العامة 2024 قطر متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأولى المقبلة.

موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في قطر 2024

وأشارت وزارة التعليم القطرية أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة قطر 2024 بقسميها العلمي والأدبي بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك ، وأشارت الوزارة على الصفحة الرسمية لها لمنصة x أنها كانت مهتمة بمتابعة الامتحانات في جميع اللجان وذلك من خلال القيادات التعليمية التي ساهمت أيضاً في الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب تحت إشراف ومتابعة وزارة التعليم القطرية، ولم يتبقى سوى رصد درجات الطلاب في الكشوفات ثم رفعها على الموقع الرسمي للوزارة حتى تكون متاحة أمام الطلاب دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة ، ومن المتوقع أن تكون متاحة خلال الساعات الأولى من بداية الأسبوع المقبل.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة قطر 2024

حيث يمكن للطلاب الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2024 قطر من خلال إتباع الخطوات الآتية: