أخيرًا.. رابط spa.gov.iq كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عموم محافظات العراق

مازال الكثير من المواطنين في دولة العراق، يبحثون بشكل مباشر حول كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، التي أثارت جدلاً كبيرًا في العديد من المحافظات العراقية، فضلاً عن أن البرنامج يعمل على مساعدة الكثير من الأشخاص الأكثر احتياجًا، بما يُساهم إلى حد كبير في توفير المستوى المعيشي الملائم أمام جميع المتقدمين، ويمكنك الاستعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

تتمثل أهم خطوات القيام بالاستعلام عن كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وقت ظهورها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفقًا للأتي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية التابع لوزارة العمل.

ليتم تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

بعد ذلك يتم اختيار الوجبة الجديدة والمحافظة المقيم بها المتقدم.

إدخال معلومات الخاصة بالشخص المستفيد.

النقر على زر “بحث” أو “تنزيل”.

لتقوم بعرض جميع كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية للمستفيدين الجدد

وعن الشروط الواجب توافرها في كافة المتقدمين الجدد داخل كافة محافظات العراق، وإمكانية الحصول على الدعم المادي، وفقًا لما نص على النحو التالي:-