“حكومة عمان” سلم رواتب الموظفين الجديدة بعد تطبيق الزيادة 2024

كشفت وزارة المالية العمانية، عن سلم رواتب الموظفين الجديد التي جاء ليتضمن الزيادة المقرة مؤخرًا، بالإضافة إلى أن هذه الزيادة تُساهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع كفاءتهم المعيشية، عبر حصولهم على الزيادات المقرة ضمن رواتبهم الجديدة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها جميع الموظفين بالزيادات الجديدة.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين بعمان

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن رواتب الموظفين في دولة عمان، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الانتقال إلى موقع وزارة المالية الرسمي.

ليتم تسجيل الدخول إلى “الخدمات الحكومية”.

بعد ذلك يُرجى اختيار الخدمة التي ترغب في الاستعلام عنها.

مع إدخال كافة المعلومات الخاصة بالموظف.

التأكد من صحة البيانات في الخانات المخصصة لذلك.

النقر على زر “بحث”.

لتقوم بعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب.

جدول رواتب الموظفين داخل عمان

وحددت وزارة المالية، جدول رواتب الموظفين داخل دولة عمان، وفقًا للأتي:-