“وزارة المالية العراقية mof.gov.iq“ تُعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر تمّوز/ يوليو 2024 بالزيادة الجديدة

أطلقت وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين وهي من الأشياء التي يتم التساؤل عنها بشكل مستمر من قبل المستفيدين، يجب العلم أن دولة العراق تقدم عدد كبير من برامج الدعم والتي من أبرزها رواتب المتقاعدين حيث أنه يتم صرف راتب شهري للأشخاص الذين توقفوا عن العمل بسبب الكبر في السن وهذا من أجل مساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم كما أنها تعد رسالة شكر على ما بذلوه من مجهود أثناء فترة العمل، ووفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم زيادة تلك الرواتب وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

أعلنت وزارة المالية العراقية ان موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يوليو سوف تكون في بداية كل شهر وهذا التاريخ ثابت لا يتغير إلا في حالة وجود عطلة رسمية، كما كشفت أنه سوف يتم زيادة رواتب المتقاعدين بقيمة مالية تصل حتى 100 ألف دينار وهذا سوف يتم تطبيقه على الأشخاص الذين رواتبهم لا تتعدى المليون دينار، ولكن وضعت مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدى المتقاعدين وهذا من أجل الحصول على راتب التقاعد والشروط هي:

يجب أن يكون المتقاعد قد عمل داخل المؤسسة فترة لا تقل عن عشرين عام.

يشترط أن يكون راتب المتقاعد أقل من مليون دينار.

يجب على المتقاعد تسديد جميع الرسوم الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.

من أبرز الشروط التي يجب توافرها هي أن يكون المتقاعد حامل للجنسية العراقية.

يتطلب من المتقاعد أن يكون لديه حساب بنكي ساري.

يرجى تقديم بطاقة شخصية سارية.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يتساءل الكثير حول موعد صرف رواتب المتقاعدين وهي تكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وهذا الموعد ثابت ويمكنكم الاستعلام عن الرواتب من خلال اتباع الآتي: