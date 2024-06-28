“جددهــا حالـا كل 6 أشهر anem.dz“ كيفية تمديد منحة البطالة 2024 بالجزائر الوكالة الوطنية للتشغيل

يريد الكثير من الأسر محدودة الدخل التعرف على خطوات تجديد المنحة البطالة ومنحة البطالة هي عبارة عن مساعدة تقدمها الحكومة الجزائرية للأشخاص العاطلين عن العمل وهذا من أجل مساعدتهم في الحصول على الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم ووفقا لما أوضحته الجهات المعنية أنه يتم تجديد المنحة كل فترة محددة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا مجموعة من الشروط اللازم تواجدها من أجل التقديم على الدعم.

تمديد منحة البطالة

يجب العلم أنه يتم تجديد منحة البطالة كل ست شهور وهذا من أجل التحقق من أن حالة طالب الدعم كما هي ولا تتغير للأفضل، يمكن الآن لجميع المستفيدين تجديد المنحة وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاصة بوزارة التشغيل. ثانيا قم بإدخال المعلومات المطلوبة المطلوبة من أجل تسجيل الدخول. ثالثا يرجى النقر على تجديد منحة البطالة من قائمة الخدمات. رابعا سوف يظهر لك نموذج بيانات قم بملؤه من خلال إدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق. أخيرا اضغط على زر تجديد المنحة وسوف يتم تجديدها عقب التحقق من البيانات المدخلة.

شروط الحصول على منحة البطالة

إذا كنت من فئة العاطلين عن العمل وترغب في التقديم على منحة البطالة قم بالتحقق من توافر تلك الشروط لديك: