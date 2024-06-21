“قدم الحين” خطوات التسجيل في جامعة حائل 1445 وشروط القبول للطلاب المستجدين

في الآونة الأخيرة أصبحت طريقة التسجيل في جامعة حائل للطلاب المستجدين للعام الدراسي 1446 تشغل بال العديد من الطلاب في السعودية، حيث تعتبر جامعة حائل من أبرز المؤسسات التعليمية في المملكة السعودية يرغب الكثير من الطلاب الالتحاق بها وخاصة الطلاب الذين يريدون الالتحاق بالتخصصات الأكاديمية من أجل الحصول على شهادة البكالوريوس، وفي بداية كل عام تضع الجامعة مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها في الطلاب الجدد للالتحاق بها كما توضح معايير القبول وفقاً للنسبة الموزونة.

شروط القبول في جامعة حائل

أوضحت جامعة حائل شروط القبول للطلاب الجدد وجاءت على النحو التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

ألا يكون قد مر 5 سنوات على حصوله على شهادة الثانوية العامة.

أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ينبغي على المتقدم أن يكون معروف بحسن السلوك والسير.

تأكيد القبول وفقاً للخطوات التي تضعها الجامعة.

أن يجتاز المتقدم اختبار القدرات.

ألا يكون المتقدم ملتحقا بجامعة أخري من الجامعات السعودية.

أن يجتاز المتقدم السنة التحضيرية وفقاً للشروط والضوابط.

كذلك يشترط أن يجتاز الطالب الكشف الطبي عقب انتهاء السنة التحضيرية للطلاب الذين يريدون الالتحاق بالمسار الصحي.

خطوات التسجيل في جامعة حائل للعام الجامعي 1445

في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة تقدم جامعة حائل العديد من الخدمات الإلكترونية للطلاب بهدف التسهيل والتيسير عليهم وتوفير الوقت والجهد لديهم، كما أتاحت خدمة التسجيل في أحد الكليات المتاحة بها بشكل إلكتروني وذلك عندما تعلن الجامعة رسمياً عن بدء التقديم للعام الدراسي الجديد، ويكون التسجيل من خلال اتباع الخطوات الآتية: