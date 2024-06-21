النتائج ظهرت ✔؟ عرض نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع وزارة التربية epedu.gov.iq الرقم الإمتحاني

يرغب مئات الطلاب والطالبات في مرحلة الثالث متوسط الدور الأول في كافة المحافظات العراقية، حتى يتم العمل على ظهورها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، بالإضافة إلى أن النتائج يتم عرضها في هيئة كشوفات، بحيث يتمكن كل طالب وطالبة في التعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها، فضلاً عن إمكانية تقديم طلب اعتراض على المواد الراغب في تعديلها.

طريقة الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن نتائج الثالث متوسط الدور الأول مرت بعدة مراحل مختلفة ما بين أعمال التصحيح ورصد الدرجات بكل دقة وإحكام، بالإضافة إلى أن الوزارة حريصة على رفع الكشوفات عبر الموقع الرسمي للوزارة، ويمكنك استخراجها وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-

أن تنتقل لموقع وزارة التربية الرسمي.

بعدها يتم كتابة رمز التحقق المرئي.

أو تذهب لموقع نتيجة نت.

كما يتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالنتائج.

على أن يتم تحديد المرحلة الدراسية والمحافظة.

مع تدوين بيانات الطالب أو الطالبة.

النقر على زر “بحث”.

بحيث يتم استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط.

خطوات تقديم اعتراض نتائج الثالث

وبعد أن يتم العمل على استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط دور الأول، ليتم العمل على تقديم طلب اعتراض على المادة الراغب في إعادة تصحيحها، كالخطوات الأتية:-