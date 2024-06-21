“سجل توا واحصل على 300 ريال” خطوات التسجيل في منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة سلطنة عمان 2024 والشروط

صندوق الحماية الاجتماعية في عمان يقدم الكثير من الدعم للمواطنين المستحقين وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى المعيشة، حيث يقدم منفعة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة يتم منحهم راتب شهري يتراوح بين 100 ريال و 300 ريال، كما أوضحت الحكومة العمانية أن التسجيل في المنفعة يكون بشكل إلكتروني وذلك بعد توافر الشروط والضوابط التي وضعتها.

التسجيل في منفعة ذوي الإعاقة سلطنة عمان 2024

يمكن التسجيل في منفعة ذوي الإعاقة بشكل إلكتروني وذلك بهدف التسهيل والتيسير على المواطنين والاستفادة من التقنيات الحديثة حيث يتم التقديم على المنفعة من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ب صندوق الحماية الاجتماعية.

ثم اضغط على الحماية الاجتماعية.

اختر منفعة ذوي الإعاقة.

بعد قراءة الشروط والأحكام اضغط على كلمة موافق.

قم بإرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة ويجب التأكد من صحتها.

بعد ذلك يتم كتابة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل والبيانات الخاصة بالحساب البنكي.

انقر فوق كلمة التالي.

اضغط على تقديم الطلب.

ستصلك رسالة تؤكد على إتمام عملية التسجيل بنجاح.

شروط الحصول على منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة

كما أوضحت الحكومة العمانية الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين حتى يتسنى لهم الحصول على منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاءت الشروط على النحو التالي: