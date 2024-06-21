متى عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس مترجمة للغة العربية 2024.. أعرف الموعد والأحداث التاريخية

بعد أن تم عرض 5 أجزاء من مسلسل قيامة عثمان، لينتظر عُشاق الدراما التركية موعد عرض الجزء السادس التي هو محمل بالأحداث المشوقة، بالإضافة إلى أن موسم 6 يتضمن أول إنطلاق لتأسيس الدولة العثمانية، بعد أن ارسل السيد عثمان لجميع الأمراء بأنه قد قام بتأسيس الدولة العثمانية، إلا أن هناك بعض الأحداث الغامضة التي سيتم الكشف عنها في هذا الموسم مما يزيد من التشويق والإثارة الدائمة المنتظرة من قبل ملايين المتابعين حول العالم وخاصة في الدول العربية.

موعد عرض موسم 6 قيامة عثمان

في بداية الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان، سيكون فتح البيزنطية، خاصة مع الحصار التي دام لفترة كبيرة من الوقت، إلا أن القضاء على قائد القلعة والعمل على فتحها من قبل الجيش العثماني لن يستغرق كثير، ليتم الدخول بعدها إلى فتوحات أخرى متعددة ضمن التاريخ العثماني، وعليه فإنه وفقًا لما أعلنت الصفحات الرسمية سيتم العمل على إذاعة أول حلقة في بداية شهر سبتمبر المقبل 2024، مع نشر بعض الإعلانات الترويجية التي ستكون أواخر شهر أغسطس.

تردد قناة الفجر الجزائرية لمسلسل عثمان

وتقوم قناة الفجر الجزائرية بنقل الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-