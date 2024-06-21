“زيادة 800.000 دينار فوري وزارة المالية”!.. مصرف الرافدين يزف الخبر المنتظر لجميع الموظفين في العراق

مازال الجميع من الموظفين في حالة انتظار كبيرة حول موعد صرف رواتب الموظفين في جميع الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى أن رواتب هذا الشهر تأتي بقيمة الزيادة الجديدة التي تم التصويت عليها مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء العراقي، فضلاً عن أن الكثير من العاملين يرغبون في معرفة موعد صرف الرواتب وطريقة الاستعلام عن الراتب وقيمته المستحقة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد صرف رواتب الموظفين بالزيادة

أوضحت وزارة المالية العراقية أن صرف رواتب الموظفين في جميع الجهات العاملة في الدولة يوافق يوم 21 من كل شهر ميلادي، لكن هذا الشهر ستبدأ عمليات الصرف يوم 23 من شهر يونيو 2024، نظرًا لأن موعد الصرف الرسمي يوافق إجازة عيد الأضحى المبارك، مع العلم أن الصرف سيكون من مختلف المصارف العاملة في الدولة مثل مصرف الرافدين والرشيد، بالإضافة إلى أن الرواتب تأتي بقيمة الزيادة الجديدة، لتصل بعض الدرجات الوظيفية لـ 600 ألف دينار عراقي بما يُسجل الراتب نحو 800 ألف دينار عراقي.

خطوات استعلام رواتب الموظفين بالعراق

تتمثل أبرز خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين في دولة العراق، وفقًا لما يلي:-