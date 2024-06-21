بدء عرض مسلسل محمد الفاتح “سلطان الفتوحات” الموسم الثاني مترجمة للعربية.. في هذا الموعد!!

تقوم قناة TRT التركي بعرض مسلسل السلطان محمد الفاتح، وغيرها من المسلسلات التركية والعربية الأكثر إثارة وتشويقًا، بالإضافة إلى أن مسلسل محمد الفاتح هو من أكثر المسلسلات التي أخذت ضجة كبيرة مع عرض الموسم الأول التي تم عرضه في الأشهر الماضية، لينتظر ملايين المتابعين حول العالم عن عرض الموسم الثاني التي أصبح على وشك البدء، بعد أن تم الإنتهاء من تصحيح عدة حلقات متتالية.

الموسم الثاني السلطان محمد الفاتح

من المتوقع أن يتم عرض الموسم الثاني من مسلسل السلطان محمد الفاتح في الفترة المقبلة، التي ينتظرها الملايين من المتابعين، بالإضافة إلى أن ذلك سيكون من أخر شهر أغسطس، لتبدأ الصفحات الترويجية في نشر بعض الصور والإعلان الترويجية التي تُثير شغف الاستمتاع ومشاهدة هذا العمل الضخم الأكثر ملائمة أمام الكثير من المشاهدين في مختلف دول العالم، على أن يتم إذاعته إلى اللغة العربية والتركية.

مشاهد السلطان محمد الفاتح

قام الفنان السوري العالمي، غسان مسعود، بنشر مشهد وهو يُسجد فيه شخصية الصحابي أبي أيوب الأنصاري، أثار به شغف ملايين المتابعين حول العالم، بالإضافة إلى أن من أهم وأبرز الأعمال الرائعة والمميزة التي يتم تقديمها في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يشهد الموسم الثاني الأحداث الأكثر إثارة وتشويقًا ومن بينها فتح القسطنطينية، وغيرها من المشاهد الأخرى التي سيتم العمل على إذاعتها.