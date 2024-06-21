“أطفالك المشاكسين في البيت”!.. نزل تردد قناة توم وجيري القط والفار الجديد 2024 بجودة هائلة

قناة توم وجيري أطفال أروع القنوات التي مازالت في تقدم مستمر نظرًا للمحتوى المميز التي تعمل على إذاعته في العديد من الدول العربية، بالإضافة إلى أن القناة أصبحت هي الرائدة في عالم الطفل ما بين تقديم البرامج الطفولية والكرتونية، والأفلام والمسلسلات الكثر تميزًا عن القنوات الفضائية الأخرى، وعليه سنوضح لكم جميع التفاصيل المتعلقة التردد الجديد للقناة حتى يتعرف عليها الجميع.

تردد ناة توم وجيري أطفال 2024

لكي تتمكن من مشاهدة قناة توم وجيري أطفال وجميع ما تقدمه من محتوى مميز وطفولي أكثر تميزًا، ما بين الأفلام والمسلسلات الكرتونية، بالإضافة إلى البرامج الطفولية ما بين الترفيهي والتعليمي، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي الجديد قناة توم وجيري أطفال يكون نايل سات.

في حين أن تردد القناة يكون 12149.

استقطاب قناة توم وجيري أطفال هو أفقي.

بينما معامل الترميز لقناة توم وجيري فهو 27500.

كما أن معامل تصحيح الخطأ لقناة توم وجيري يتمثل في 5/6.

استقبل التردد الجديد قناة توم وجيري الجديد 2024 أطفال

وعن المعلومات التي تدور حول قناة توم وجيري أطفال لكي تُشاهد كل ما هو مميز في عالم الطفل والكرتون، مما يشعقه ملايين الأطفال حول العالم العربي، عليك اتباع الأتي:-