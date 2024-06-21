هنا الآن رابط نتائج الثالث متوسط الدور الاول في العراق لجميع المحافظات عبر موقع نتائجنا الإلكتروني

يشعر آلاف الطلاب والطالبات في العراق بالقلق الشديد، حيث ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج، وبعد أن انتهى الطلاب من تقديم امتحانات الصف الثالث متوسط بدأت التساؤلات وعمليات البحث عن موعد إعلان النتائج تزداد بشكل يومي، وذلك لأن هذه المرحلة بالذات تعد من أهم المراحل الدراسية التي تؤثر بشكل كبير في مستقبل الطالب التعليمي، وهذا ما جعل وزارة التربية والتعليم تبذل قصارى جهدها في تصحيح الأوراق الامتحانية ورصد درجات الطلاب لأجل الإعلان عن النتائج في القريب العاجل.

رابط الاستعلام عن الثالث المتوسط الدور الاول

بعد كثرة عمليات البحث من قبل الطلاب وأهاليهم عن موعد الإعلان عن النتائج للصف الثالث متوسط الدور الأول، أكدت وزارة التربية والتعليم في العراق على أن النتائج سوف تتوفر على موقع “نتائجنا” فور انتهاء اللجان المختصة من مراجعة أوراق الطلاب الامتحانية ورصد درجاتهم بشكل نهائي، وفي السطور القادمة نذكر لكم كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط عن طريق موقع “نتائجنا” خطوة بخطوة:

أول خطوة هي زيارة موقع نتائجنا الإلكتروني.

ثم كتابة رمز التحقق الظاهر على صفحة الموقع الرئيسية.

الضغط على خيار “الصف الثالث متوسط”.

كتابة بيانات الطالب بشكل كامل وهي رقم الهوية، رقم المقعد، العام الدراسي، اسم المحافظة.

اضغط على زر “عرض النتيجة”.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول عبر الوزارة