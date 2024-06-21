وزارة الموارد البشرية تحدد شروط الضمان الاجتماعي المطور وكيفية التسجيل في الدعم بالسعودية

الشروط المطلوبة للقبول في الضمان الاجتماعي هي شروط تم وضعها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لأجل أن يتم تقديم الدعم المالي للأشخاص والأسر المستحقة للدعم والمساندة بسبب الظروف السيئة التي تعيشها، حيث يقدم هذا البرنامج المساعدات المالية لفئات مجتمعية متنوعة، وهي الفئات الأكثر استحقاقًا مثل الأيتام، والأرامل، والمطلقات، وكبار السن، وغيرها، ويمكن التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي بطريقة سهلة عبر الإنترنت، ولأن الضمان الاجتماعي يعد من أبرز وأهم برامج الدعم المالي في المملكة العربية السعودية، فإن هناك الكثير من المواطنين الراغبين في معرفة خطوات التسجيل والشروط المطلوبة للقبول في البرنامج.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي بطريقة إلكترونية، ويتم ذلك من خلال القيام بهذه الخطوات:

يقوم المتقدم بدايةً بالدخول إلى موقع “وزارة التنمية الاجتماعية“.

ثم تسجيل الدخول إلى “الضمان الاجتماعي”.

الضغط على “خدمات إلكترونية”.

كتابة المعلومات المطلوبة والبيانات الشخصية للمتقدم، وهي: رقم الجوال، رقم الهوية، تاريخ الميلاد.

الضغط على كلمة “تسجيل”.

وعندما تصل رسالة نصية إلى رقم جوال المتقدم، يجب إدخال الرمز الذي تحتويه هذه الرسالة في الحقل المخصص له.

النقر على زر “تأكيد” ثم ملء النموذج بالبيانات اللازمة لتسجيل الدخول إلى الموقع.

بعدها اقرأ الأحكام والشروط المطلوبة ثم انقر على زر “موافق”.

الآن قم بإرفاق جميع المستندات والوثائق التي يطلبها الموقع.

الآن اضغط على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط الضمان الاجتماعي المطور

يهدف الضمان الاجتماعي إلى تأمين حياة أفضل لكافة فئات المجتمع المحتاجة، لذلك تم فرض بعض الشروط التي لا يمكن الحصول على الدعم إلا في حال توافرها في المواطن، وهذه الشروط نذكرها لكم في السطور التالية: