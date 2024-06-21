الوجبة السابعة هل ظهرت؟ لينك تحميل pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق لجميع المحافظات عبر منصة مظلتي

تستمر التساؤلات وعمليات البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وهذا البرنامج تقدمه الحكومة العراقية بهدف تحسين أوضاع المواطنين العراقيين وتخفيف عنهم أعباء المعيشة، حيث أن هناك عدد كبير من الأسر الفقيرة التي تعتمد على دعم الرعاية الاجتماعية لتأمين مصاريف وتكاليف الحياة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة، وبسبب تأخر الإعلان عن أسماء المقبولين تزايدت التساؤلات من قبل المتقدمين عن كيفية الاستعلام ومعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تابعوا قراءة هذا المقال.

أخبار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يبحث عدد كبير من المواطنين العراقيين ذوي الدخل المحدود عن موعد الإعلان عن أسماء المشمولين، وكانت وزارة العمل في العراق قد أكدت بأنه سيتم الإعلان عن أسماء المستفيدين الوجبة الأخيرة في الأيام القليلة القادمة، وذلك فور الانتهاء من مراجعة طلبات المتقدمين وتدقيقها بشكل جيد، وذلك لضمان استحقاقهم للدعم الذي يقدمه برنامج الرعاية الاجتماعية، كما وفرت الوزارة رابط إلكتروني يمكن للمواطنين من خلاله الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وذلك باتباع الخطوات الآتية في مقال اليوم.

لينك تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق