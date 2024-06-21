وزارة التموين تعلن خبر عاجل للمواطنين بشأن إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2024

شهدت عمليات البحث على جميع محركات البحث زيادة كبيرة في الاستفسارات حول شروط إضافة المواليد الى بطاقات التموين 2024، ويعود هذا الاهتمام إلى قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية الذي يسمح بإضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين للمواطنين، ويتمتع هذا القرار بأهمية كبيرة للكثير من الأشخاص الذين يرغبون في إضافة أبنائهم إلى بطاقات التموين الخاصة بهم وبالتالي، ينتظر العديد من المستحقين للدعم التمويني إمكانية إضافة المواليد الى بطاقات التموين الخاصة بهم 2024، وقد قامت الوزارة بتحديد الشروط اللازمة لإضافة المواليد إلى بطاقات التموين.

شروط تسجيل المواليد في بطاقة التموين 2024

بعد مراجعة الخطوات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، سنتحدث عن بعض الشروط الضرورية التي يجب تحقيقها عند تقديم طلب الإضافة:

يجب أن يكون هناك 3 أشخاص مدرجين بالفعل على البطاقة التموينية قبل أن يضاف شخص آخر.

يجب أن يكون الطفل الذي سيتم إضافته إلى قائمة المستفيدين من بطاقة التموين من الأسر الأكثر استحقاقاً للرعاية.

يجب ألا يتجاوز عدد الأفراد المسجلين في البطاقة أربعة أشخاص وهم الزوجة والزوج واثنان من الأطفال.

يجب ألا يزيد دخل الأسرة الشهري عن 2500 جنيه مصري فقط.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

يمكن لمالك البطاقة التموينية الآن إضافة أبنائه بكل سهولة إلى البطاقة، عن طريق اتباع الخطوات التالية: