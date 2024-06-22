“هنا pdf” كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم العراق عبر منصة مظلتي

يهتم العديد من المواطنين بمعرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة خصوصا بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن موعد توزيع الدفعة الجديدة لهذا البرنامج، ويعتبر هذا البرنامج أحد برامج الدعم التي توفرها الحكومة للمواطنين المحتاجين وذوي الدخل المحدود بهدف تحسين مستوى معيشتهم كما أعلنت الوزارة أنه من المقرر صرف الوجبة الأخيرة من هذا البرنامج قبل عيد الأضحى المبارك، وسيتم تقديم التفاصيل عبر موقعنا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يرغب العديد من المواطنين في العراق في معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة، ويمكن القيام بذلك من خلال منصة مظلتي الرسمية التي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين، ويمكنك الاستعلام عن الدفعة الجديدة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

انتقل مباشرة إلى منصة مظلتي الإلكترونية .

ادخل إلى المنصة باستخدام المعلومات المطلوبة.

حدد قائمة الخدمات الإلكترونية.

سجل اسم المستفيد ورقمه الوطني.

اختار الولاية التي ينتمي إليها المتقدم ثم أدخل كافة المعلومات الضرورية والمطلوبة.

أدخل رمز التحقق الذي تم إرساله إلى الهاتف المحمول.

اضغط على مربع الاستعلام وانتظر قليلا وستظهر لك قائمة بجميع المستحقين.

ما هي شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة؟

أعلنت وزارة العمل في العراق عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين ليتم إدراج أسمائهم في قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، وتتمثل هذه الشروط في التالي: