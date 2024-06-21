أفلام طول اليوم… تردد قناة الزعيم سينما Al Zaeem الجديد 2024 على نايل سات

تردد قناة الزعيم سينما Al Zaeem الجديد 2024، هو جزء من مجموعة القنوات التي تحمل اسم الزعيم والتي ظهرت مؤخرًا في الساحة الإعلامية، رغم أن هذه المجموعة من القنوات كانت متواجدة لفترة طويلة وحققت نجاحا كبيرا في الفترة السابقة، إلا أن قناة الزعيم توقفت عن العمل في وقت سابق بسبب مشاكل تقنية في عملية البث.
في الوقت الذي أغلقت فيه قناة الزعيم كان لديها آلاف المتابعين الذين كانوا يستمتعون بمحتواها المتنوع والشيق، بعد مرور فترة من الزمن تمت إعادة إطلاق القناة تستأنف بثها من جديد، مما أثار اهتمام الجماهير من جديد تمكنت القناة من استعادة جمهورها بسرعة، حيث شهدت زيادة ملحوظة في عدد المتابعين والمشاهدين الذين يتابعون برامجها ومحتواها المتميز.
تردد قناة الزعيم سينما Al Zaeem الجديد 2024
لمشاهدة الأفلام المعروضة طوال اليوم على قناة الزعيم، يجب إدخال البيانات الصحيحة التالية:
- التردد: 11679.
- معامل الترميز: 27500.
- معدل التصويب: 5/6.
- معدل الاستقطاب: رأسي (V).
خطوات استقبال تردد قناة الزعيم
لاستقبال تردد قناة الزعيم على جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك يمكن اتباع الخطوات التالية:
- أولاً تأكد من توصيل جهاز الاستقبال الفضائي بالهوائي المناسب لاستقبال إشارة القمر الصناعي نايل سات.
- بعد ذلك ادخل إلى قائمة إعدادات الجهاز أو قائمة البحث عن القنوات الجديدة.
- ثم اختر خيار البحث عن القنوات أو البحث الأوتوماتيكي من القائمة.
- ستظهر لك قائمة بالترددات المتاحة قم بإدخال التردد المحدد لقناة الزعيم والذي هو 11679.
- بعد ذلك ضبط معامل الترميز على 27500 ومعدل التصويب على 5/6.
- ثم ضبط معدل الاستقطاب على الرأسي V.
- ابدأ عملية البحث عن القنوات وانتظر حتى يكتمل البحث.
- عند الانتهاء من البحث يجب أن تظهر قناة الزعيم ضمن قائمة القنوات المكتشفة على جهاز الاستقبال.