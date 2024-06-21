أفلام طول اليوم… تردد قناة الزعيم سينما Al Zaeem الجديد 2024 على نايل سات

تردد قناة الزعيم سينما Al Zaeem الجديد 2024، هو جزء من مجموعة القنوات التي تحمل اسم الزعيم والتي ظهرت مؤخرًا في الساحة الإعلامية، رغم أن هذه المجموعة من القنوات كانت متواجدة لفترة طويلة وحققت نجاحا كبيرا في الفترة السابقة، إلا أن قناة الزعيم توقفت عن العمل في وقت سابق بسبب مشاكل تقنية في عملية البث.

في الوقت الذي أغلقت فيه قناة الزعيم كان لديها آلاف المتابعين الذين كانوا يستمتعون بمحتواها المتنوع والشيق، بعد مرور فترة من الزمن تمت إعادة إطلاق القناة تستأنف بثها من جديد، مما أثار اهتمام الجماهير من جديد تمكنت القناة من استعادة جمهورها بسرعة، حيث شهدت زيادة ملحوظة في عدد المتابعين والمشاهدين الذين يتابعون برامجها ومحتواها المتميز.

تردد قناة الزعيم سينما Al Zaeem الجديد 2024

لمشاهدة الأفلام المعروضة طوال اليوم على قناة الزعيم، يجب إدخال البيانات الصحيحة التالية:

التردد: 11679.

معامل الترميز: 27500.

معدل التصويب: 5/6.

معدل الاستقطاب: رأسي (V).

خطوات استقبال تردد قناة الزعيم

لاستقبال تردد قناة الزعيم على جهاز الاستقبال الفضائي الخاص بك يمكن اتباع الخطوات التالية: