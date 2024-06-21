هام! تجديد منحة البطالة 2024 أصبح أسهل من أي وقت مضى.. إليك الخطوات بالتفصيل عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

لكي تضمن الحكومة الجزائرية وصول منح البطالة إلى مستحقيها فرضت على المتقدمين للمنحة أن يقوموا بتجديدها كل ستة أشهر مع التأكد من استيفاء الشروط الموضوعة، وتوافر المعايير التي تحددها الحكومة وإلا سيتم سحب منحة البطالة من الذين لم يقوموا بالتجديد وإعطائها لمستحقيها الآخرين، وفيما يلي نوفيكم بخطوات تجديد منحة البطالة بالإضافة إلى بعض الحيثيات المتعلقة..

خطوات تجديد منحة البطالة

لابد من القيام بهذه الخطوات كل ستة أشهر لتجديد المنح كالتالي:

في البداية الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل من هنا .

ثم القيام بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ومن ثم اضغط على خانة “خدمات”.

وحدد خيار “خدمة تجديد منحة البطالة”.

ثم قم بإدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة وعليك بإرفاق كافة الأوراق والمستندات التي يطلبها الموقع.

ثم اضغط على تبويب “إرسال الطلب” وعليه سيتم مراجعة الطلب المتقدم.

سيتم إشعارك برسالة نصية خلال الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني تؤكد تجديد المنحة الخاصة بك.

شروط تجديد منحة البطالة

لابد من تحقق بعض الشروط في الأشخاص المتقدمة للمنحة وتم وضع هذه الشروط من خلال الحكومة الجزائرية وتتمثل فيما يلي:

ألا يكون المتقدم سبق له الاستفادة من أي منح اجتماعية أخرى.

ألا يكون الشخص المتقدم مالك لأي أصول عقارية أو مالية.

لابد ألا يتجاوز سن المتقدم 40 عام ولا يقل عن 19 عام.

يجب عدم امتلاك الشخص أي وظيفة ثابتة لدى أحد القطاعات الخاصة أو العامة.

ضرورة إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

متى تتوقف منحة البطالة؟

هناك بعض المواقف التي تؤدي إلى تعليق وإيقاف منحة البطالة في الجزائر وتتمثل في الأسباب التالية: