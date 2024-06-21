أسماء المقبولين في الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية 2024: إليك الطريقة الكاملة للاستعلام!

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعوب يتساءل المواطنون عن موعد صدور الوجبة السابعة والتي ظل انتظارها لفترة طويلة منذ آخر وجبة تم الإعلان عنها وأخيرا تم رفع الكشوفات عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي السطور التالية سنعرض موعد إعلان هذه الكشوفات داخل جميع محافظات العراق.

كيفية الاستعلام عن مستفيدي الوجبة السابعة؟

إليكم بعض الخطوات التي تمكنك من الكشف عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية عقب صدورها من خلال منصة مظلتي:

أولا الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية من هنا .

ثم كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية (ولابد أن تكون سارية الاستخدام) في خانة التسجيل.

بعد ذلك اختيار الوجبة السابعة من ضمن خيارات الرعاية الاجتماعية.

ثم حدد المحافظة المتواجد بها الشخص المستفيد.

وأخيرا نضغط على زر “بحث” لتتمكن من تحميل كافة الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

موعد إصدار كشوفات الرعاية الاجتماعية

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في البيان الأخير لها بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على إطلاق بعض المساعدات المالية والمنح للكثير من المواطنين المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في محافظات العراق.

كما كشفت أن كشوفات الرعاية الاجتماعية قيد المراجعة حاليا والدراسة الميدانية، كما أكدت الوزارة أنه عند الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالحصول على الرعاية الاجتماعية سيتم إصدار الوجبة السابعة في أقرب وقت لجميع المستفيدين في دولة العراق.

شروط استحقاق الوجبة السابعة

من أجل الحصول على الوجبة السابعة لبرنامج الرعاية الاجتماعية والمقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية لابد من تحقق بعض الشروط في الشخص المستفيد: