“لو زهقان من ببجي” حان وقت لعبة أبيكس ليجيند موبايل.. حملها الآن واستمتع بتجربة جديدة كلياً!

تتمتع Apex Legends بشعبية كبيرة بين الألعاب الإلكترونية الأخرى ويرجع ذلك إلى الرسومات عالية الجودة التي توفرها للمستخدمين، لذلك فقد تم إصدار نسخة حديثة يمكن تحميلها على الهاتف بسهولة كما تعتبر هذه النسخة مبتكرة من اللعبة التي تم تطويرها وإطلاقها للمستخدمين حيث يتمكن اللاعب من الاستمتاع بأفضل تجربة لعب دون أن يكون هناك حاجة إلى استخدام الكمبيوتر.
تحميل لعبة Apex Legends Mobile
حتى يتمكن اللاعب من خوض أجواء المغامرة عليه في البداية تحميل اللعبة على هاتفه من خلال اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى متجر التطبيقات على هاتفك ثم ادخل اسم اللعبة Apex Legends في خانة البحث.
- تظهر أمامك مجموعة خيارات حدد على أيقونة اللعبة الصحيحة.
- ثم انقر بعد ذلك على خيار تثبيت اللعبة.
- انتظر التحميل ثم افتح اللعبة بعد ذلك.
- اتبع التعليمات المحددة في اللعبة لاستكمال التسجيل والبدء في اللعب.
مميزات لعبة Apex Legends
توفر اللعبة مجموعة من المميزات أبرزها توفير تجربة اللعب من خلال الهاتف في أي وقت وأي مكان، لذلك تعتبر من أهم ألعاب المعارك التي توفرت في الآونة الأخيرة لما لها من مميزات متعددة على النحو التالي:
- تضم اللعبة مجموعة من الرسومات المحسنة التي تجعل تجربة اللعب واقعية.
- توفير تحديثات بصفة دائمة لإضافة العديد من المميزات التي تمنح المستخدم تجربة متميزة.
- يوجد بها مجموعة من المعدات اللازمة للقتال منها الأساطير والخرائط والأسلحة مما يزيد من المتعة خلال اللعب.
- يمكن الانضمام إلى الفرق المختلفة وذلك لتطوير مهارات اللعب والفوز في المعارك.
- الجدير بالذكر أن اللعبة لا تتطلب سوى أن يكون الهاتف به مساحة تخزين كافية لتثبيت اللعبة، وأيضًا اتصال بالانترنت مستقر لإمكانية اللعب أونلاين مع الآخرين.