“لو زهقان من ببجي” حان وقت لعبة أبيكس ليجيند موبايل.. حملها الآن واستمتع بتجربة جديدة كلياً!

تتمتع Apex Legends بشعبية كبيرة بين الألعاب الإلكترونية الأخرى ويرجع ذلك إلى الرسومات عالية الجودة التي توفرها للمستخدمين، لذلك فقد تم إصدار نسخة حديثة يمكن تحميلها على الهاتف بسهولة كما تعتبر هذه النسخة مبتكرة من اللعبة التي تم تطويرها وإطلاقها للمستخدمين حيث يتمكن اللاعب من الاستمتاع بأفضل تجربة لعب دون أن يكون هناك حاجة إلى استخدام الكمبيوتر.

تحميل لعبة Apex Legends Mobile

حتى يتمكن اللاعب من خوض أجواء المغامرة عليه في البداية تحميل اللعبة على هاتفه من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى متجر التطبيقات على هاتفك ثم ادخل اسم اللعبة Apex Legends في خانة البحث.

تظهر أمامك مجموعة خيارات حدد على أيقونة اللعبة الصحيحة.

ثم انقر بعد ذلك على خيار تثبيت اللعبة.

انتظر التحميل ثم افتح اللعبة بعد ذلك.

اتبع التعليمات المحددة في اللعبة لاستكمال التسجيل والبدء في اللعب.

مميزات لعبة Apex Legends

توفر اللعبة مجموعة من المميزات أبرزها توفير تجربة اللعب من خلال الهاتف في أي وقت وأي مكان، لذلك تعتبر من أهم ألعاب المعارك التي توفرت في الآونة الأخيرة لما لها من مميزات متعددة على النحو التالي: