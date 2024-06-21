نزلها الآن واتفرج بجودة عالية.. أحدث تردد قناة توم وجيري الجديد على نايل سات وعرب سات 2024

بعد انتهاء العام الدراسي وبدء عطلة الصيف بدأ العديد من الآباء والأمهات في البحث عن تردد قناة توم وجيري الجديدة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، وكيفية ضبط التردد يعود ذلك إلى تميز قناة توم وجيري مقارنة بأي قناة أخرى للأفلام الكرتونية، حيث تقدم أفلام كرتونية على مدار الساعة وتعرض كرتون توم وجيري المحبوب والمفضل لدى الجميع من الصغار والكبار في مقالنا اليوم سنوضح تردد قناة توم وجيري الجديد.

تردد قناة توم وجيري

بالتأكيد خلال العطلة الصيفية يكون لدى البالغين والأطفال الكثير من وقت الفراغ، ولا يوجد أفضل من مشاهدة أفلام الكرتون والاستمتاع بها مع تناول الفشار لذلك، سنوضح في النقاط التالية التردد الخاص بقناة توم وجيري على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات كما يلي:

تردد القناة 12149.

معدل تصويب الخطأ ⅚.

معامل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

كيفية ضبط تردد قناة توم وجيري

يواجه بعض الأفراد صعوبة في ضبط تردد القناة على جهاز الإستقبال لذلك هنا بعض الخطوات السهلة لتتمكن من تثبيت قناة توم وجيري على جهاز التلفاز الخاص بك، وهي كالتالي:

احمل الريموت واضغط على زر القائمة.

حدد الخيار الخاص بالبحث اليدوي عن القنوات المجانية من القائمة الخاصة بالإعدادات.

اكتب المعلومات المطلوبة عن القناة.

اضغط على زر البث وبعد فترة قصيرة ستظهر جميع القنوات التي تبث على نفس التردد.

من ضمن هذه القنوات ستجد قناة توم وجيري ثم احفظ التعديلات لتثبيت القناة. الآن، ستظهر القناة على جهاز التلفاز الخاص بك.

الأفلام التي تعرضها قناة توم وجيري

تعرض القناة مجموعة متنوعة من الأفلام الرائعة مثل: