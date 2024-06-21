“بطعم مبهر” طريقة عمل كباب الحلة الأصلي في المنزل على طريقة أفخم المطاعم

تتهافت السيدات في البحث عن طريقة عمل كباب الحلة في المنزل مثل المطاعم، حيث تعد تلك الوصفة من أشهى وألذ الوصفات التي من خلالها يتم طهي وتسوية اللحم، وبالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك نوضح لكم المقادير الدقيقة والخطوات التي من خلالها يتم الحصول على ألذ طبق من كباب الحلة.

مقادير عمل كباب الحلة في المنزل

يمكن تحضير طبق من كباب الحلة المعززة بنكهة البصل والبهارات من خلال تحضير المقادير التالية:

نصف كيلو جرام من مكعبات اللحم.

كيلو جرام من البصل الأحمر.

10 جرام بهارات لحم.

10 جرام ملح طعام.

5 جرام بابريكا.

5 جرام كمون.

حبة من الفلفل الأخضر.

5 جرام شطة على حسب الرغبة.

طريقة عمل كباب الحلة في المنزل

تعد وصفة كباب الحلة من الوصفات سريعة التحضير التي يتم تجهيزها في غضون 60 دقيقة فقط، وللحصول على مذاق شهي يتم اتباع الخطوات التالية: