“تلفونك زهقك وبيعلق كتير” حلول سحرية لمشكلة تهنيج الهاتف هيرجع بعدها زي الصاروخ!

معظم مستخدمي هواتف المحمول يواجهون مشكلات عديدة ومن أبرزها ثقل الهاتف أثناء التحميل حيث لا يتمكن الهاتف من استقبال أي أوامر يتلقاها من المستخدم، كما تظهر بعض الرسائل المزعجة وأبرزها رسالة واجهة المستخدم لا تستجيب ومع تكرار نفس الرسالة يفقد الهاتف العديد من بيانات الهاتف التي يحتفظ بها.
تهنيج الهاتف
حتى يتمكن المستخدم من علاج هذه المشكلة والتخلص منها بشكل نهائي عليه اتباع مجموعة من الإرشادات وذلك لضمان حماية البيانات من أن يتم فقدها، كما يعود الهاتف مجددًا إلى طبيعته والعمل بسرعة وكفاءة عالية ومن هذه الحلول نوفر الآتي:
حلول سريعة لمشكلة بطء الهاتف
لن تسبب مشكلة بطء الهاتف بعد الآن أي إزعاج للمستخدم، وذلك لأنه توجد مجموعة من التعليمات الهامة التي ينبغي اتباعها كالآتي:
- الضغط المستمر على زر الطاقة الموجود في جانب الهاتف ثم الانتظار حتى تظهر بعض الخيارات ثم التحديد على أيقونة إعادة التشغيل.
- ثم أعد بعد ذلك تشغيله مرة أخرى من خلال الضغط على زر التشغيل وبذلك تتمكن من تسريع الهاتف والتخلص من هذه المشكلة التي تجعل الهاتف ثقيل في جميع الأوامر التي يتلقاها.
- كما يمكن التوجه إلى قائمة الإعدادات المتاحة على الهاتف واختيار تحديث النظام أو تحديث البرنامج وفقًا لهاتفك، انقر على جميع الخيارات التي تظهر أمامك حتى تنتهي من تنزيل أو تثبيت أحدث نسخة على هاتفك من خلال اختيار أمر تثبيت الآن.
- بعد الانتهاء من خطوات تثبيت النظام أعد تشغيل الهاتف مرة ثانية حتى تتمكن من استكمال العملية.
- بعد ذلك اذهب إلى إعدادات الهاتف واختر التطبيقات والإشعارات ثم حدد التطبيق الذي تود أن يتم إعادة التعيين له بعد ذلك استكمل بقية الخطوات حيث ستشعر بالفارق مع الهاتف بعدها.