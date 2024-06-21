” التحديث الأخير loading” خطوات تثبيت تحديث PUBG MOBILE 3.3 وأبرز مزايا ذلك الاصدار

بالتزامن مع إعلان الشركة الأم عن وجود تحديث PUBG MOBILE 3.3، بدأ البحث والتهافت من جميع الدول العربية والشرق الأوسط على معرفة طريقة تثبيت التحديث الجديد للعبة وكذلك المميزات التي يحملها ذلك التحديث، لاسيما أن ببجي هي واحدة من الألعاب التي أحدثت رواجا كبيرا بمجرد طرحها في المتاجر الإلكترونية.

تحديث PUBG MOBILE 3.3

أعلنت الشركة الأم عن وجود تحديث فعلي في لعبة الإثارة والمغامرة والتشويق ببجي، وأكدت على أن تحديث اللعبة يتم بشكل تلقائي من خلال تفعيل تلك الخاصية في اعدادات اللاعب حيث يتم تثبيت التحديث بمجرد فتح نافذة اللعبة أو من خلال الدخول على المتجر الالكتروني الرسمي الذي يتناسب مع نوع الهاتف سواء ايفون أو اندرويد.

وأكد المطورين على تطبيق ذلك التحديث في القريب العاجل لبدء الاستمتاع باللعب من خلال واجهة جديدة ومميزة كعادة لعبة ببجي.

مميزات التحديث الجديد لعبة ببجي

يأتي التحديث الجديد من لعبة ببجي بمزيد من المزايا والتحسينات التي ينتظرها اللاعبين بشغف، حيث تزداد التوقعات نحو تلك المميزات، وقد تم الكشف عن بعضها والتي جاءت على النحو التالي: