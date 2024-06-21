“مفيش حظر”.. مميزات النسخة الجديدة من الواتساب الذهبي WhatsApp Gold حماية الدردشات وإخفاء الحالة

على جميع مستخدمي تطبيق الواتساب البدء في تحديث الواتساب الذهبي الجديد، واستقبال الإضافات والمميزات التي قد تم وضعها داخل التطبيق، والذي شهد وجود العديد من المميزات الرائعة التي أدهشت جميع المستخدمين، ويعد تطبيق الواتساب الذهبي هو من ضمن تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة، والتي تتيح إلى المستخدمين عدة مميزات رائعة ينفرد بها التطبيق عن باقي التطبيقات الأخرى.

مميزات النسخة الجديدة من الواتساب الذهبي

قبل أن يبدأ المستخدم في تحديث الواتساب الذهبي الجديد، يجب أن نوضح لكم بعض المعلومات البارزة عن هذا التطبيق، والذي يعد عبارة عن تطبيق مراسلة يقدم إلى الجميع مميزات غير متوفرة في النسخة الأصلية من هذا التطبيق، حيث يتمكن الفرد من الحصول على الكثير من المميزات التي من أبرزها الآتي:

يتضمن التحديث الأخير حماية مضادة للحظر، مما يسمح لك باستخدام التطبيق بأمان دون القلق من توقفه بعد فترة من الاستخدام.

يحتوي الإصدار الجديد على ميزة “تقسيم مقاطع الفيديو الطويلة”، والتي تسمح بتقسيم مقاطع الفيديو التي تتجاوز 30 ثانية إلى أجزاء متعددة يتم تشغيلها بشكل متتابع في حالتك.

إذا قام أحد جهات الاتصال بحذف الاستوري أو رسالة أرسلها لك، ستظل قادرًا على رؤيتها ولن يتم حذفها من عندك.

يتيح واتساب الذهبي لك إخفاء حالتك عند مشاهدة استوريات جهات الاتصال، بحيث يمكنك رؤية الحالات دون أن يظهر لهم أنك شاهدتها، على عكس واتساب الأصلي الذي يخبر الأصدقاء بأنك شاهدت حالاتهم.

عندما تقوم جهة اتصال بتحميل حالات متعددة، يمكنك إيقاف التشغيل التلقائي للحالات التالية عن طريق تعطيله، وستظل قادرًا على رؤية الحالة التالية بالنقر عليها يدويًا.

إضافة قفل للمحادثات السرية باستخدام رمز مخصص، مما يوفر حماية إضافية لخصوصيتك.

خطوات تحديث الواتساب الذهبي 2024

للحصول على مميزات إضافية وجديدة في تطبيق الواتساب الذهبي، يلزم البدء في تحديثه من خلال تنفيذ عدة إجراءات هامة تعد عبارة عن الآتي: