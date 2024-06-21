هاتف مميز بتصميم هتبهرك.. اكتشف مواصفات هاتف HONOR X9a شاشة عالية الجودة شاحن سريع

عالم الهواتف الذكية يتطور بوتيرة سريعة حيث تتنافس الشركات الرائدة لتقديم أحدث الابتكارات والتقنيات التي تلبي احتياجات المستهلكين المتزايدة في هذا السياق يبرز هاتف HONOR X9a كأحد الأجهزة التي تجمع بين التصميم الأنيق وروعة التكنولوجيا هذا الهاتف لا يقتصر فقط على تقديم مظهر جمالي رائع بل يتضمن أيضا مواصفات تقنية متقدمة تجعل منها خيارا مثاليا لمن يبحثون عن الأداء القوي والتجربة المستخدم الفريدة .

مميزات هاتف HONOR X9a

هاتف HONOR X9a يجمع بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتقدمة مما يجعله خيارا جذابا لمحبي الهواتف الذكية فيما يلي بعض المواصفات البارزة لهذا الهاتف:

شاشة عالية الجودة بحجم 6.67 بوصة.

دقة عرض FHD+ (2400 × 1080 بكسل).

معدل تحديث 120 هرتز مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وسريعة الاستجابة.

بطارية بسعة 5100 مللي أمبير.

يدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 40 واط مما يتيح شحن البطارية بسرعة وكفاءة.

معالج Qualcomm Snapdragon 695 5G.

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بحجم 8 جيجابايت.

سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت مما يوفر مساحة كبيرة لتخزين الملفات والتطبيقات.

نظام كاميرا ثلاثية في الخلف الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل.

كاميرا مايكرو بدقة 2 ميجابكسل.

كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي.

تصميم أنيق وعصري بوزن خفيف مما يجعله مريحا للحمل والاستخدام.

هيكل زجاجي من الأمام والخلف، مع إطار معدني.

عيوب هاتف HONOR X9a