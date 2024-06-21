“عصير طبيعي”طريقة عمل عصير البرتقال بالجزر بأسرار الكافيهات وبمذاق منعش ومغذي

يعد البرتقال من الفواكه الغنية بفيتامين سي المفيد للبشرة وللجسم والمناعة، وتحرص الأم على تقديمه باستمرار لأفراد الأسرة خاصة الأطفال، ولتعزيز قيمة ذلك المشروب المنعش يتم إضافة مكعبات من الجزر للحصول على مذاق لذيذ ومميز لا يقاوم، وفي الفقرات التالية نوضح مقادير التحضير الدقيقة وكذلك الخطوات.

مقادير عمل عصير البرتقال بالجزر في المنزل

يعد عصير البرتقال بالجزر من المشروبات المنعشة للجسم والتي يفضل تحضيرها في فصل الصيف مع ارتفاع درجة الحرارة حتى يتم تعويض الجسم بالسوائل المنعشة المغذية، وتتكون مقادير العصير من:

200 جرام من شرائح البرتقال الطازج منزوع القشر.

40 جرام من السكر الأبيض الناعم.

30 جرام من مكعبات الجزر .

2 كوب ماء مثلج.

10 جرام بشر برتقال.

مكعبات الثلج.

مقادير عمل عصير البرتقال بالجزر في المنزل

يمكن تحضير عصير البرتقال والجزر في المنزل بخطوات صحيحة ومذاق مميز ومقبول من خلال اتباع الخطوات التالية: