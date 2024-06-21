مركبات واسلحه فتاكه.. موعد صدور تحديث ببجي 3.3 الجديد كليا واهم المميزات المضافة وكيفية التحديث

تحديث ببجي 3.3 يعد من التحديثات المرتقبة بشدة من قبل مجتمع اللاعبين نظرا للإضافات الجديدة والتحسينات المتنوعة التي يقدمها حيث يشمل هذا التحديث تحسينات على الخرائط خاصة خريطة Li Fik التي تم إدخال نظام الطقس الجديد عليها مما يضيف تنوعا بصريا تكتيكيا إلى اللعبة بالإضافة إلى ذلك تم تعزيز أداء بعض الأسلحة مثل Kar98K وM24 وAWM مما يعزز من ديناميكية المعارك ويضيف لمسة من الواقعية والمتعة إلى تجربة اللعب.

مميزات التحديث الجديد للعبة

تم تحديد موعد صدور تحديث ببجي 3.3 ليكون في 20 يونيو 2024 كما يتضمن التحديث الجديد مجموعة من الميزات والإضافات المثيرة التي ستعزز تجربة اللاعبين بشكل كبير من بين هذه الميزات:

تم إضافة نظام الطقس الجديد في خريطة Li Fik مع تحسينات في مناطق المعارك.

تمت زيادة أداء الأسلحة مثل Kar98K وM24 وAWM مع تحسينات في المرفقات الخاصة بالقناصات.

تم إضافة وضعيات لعب مثل ميكا فيوجن والتي تقدم معارك على متن سفن حربية ومركبات آلية.

إضافة نظام إنشاء جديد يمكن الوصول إليه عبر أيقونة التعابير أثناء اللعب لالتقاط الصور والفيديوهات الإبداعية.

فعاليات ذات طابع كروي مع تحديات جماعية ومكافآت.

التحديث الجديد للعبة

خطوات تحديث لعبة بيجي

افتح تطبيق PUBG Mobile.

سيظهر إشعار بتوفير التحديث الجديد.

اضغط على زر التحديث واتبع التعليمات.

تأكد من وجود مساحة تخزين كافية واتصال إنترنت قوي لتجنب أي مشاكل أثناء التحديث.

موعد نزول تحديث ببجي 3.3 الجديد

أعلنت لعبة ببجي موبايل عن التحديث الجديد كليا من خلال نسخة البيتا الخاصة بالمطورين وأهم مستخدمي اللعبة حيث تصدر الشركة هذه النسخة للمستخدمين المختارين لتجربتها وتقييمها وتقديم اقتراحات التعديلات والتغييرات وتوضح الشركة أنه لم يتم تحديد موعد إصدار النسخة الرسمية بعد ولكن من المتوقع أن تكون متاحة لجميع المستخدمين في الفترة من 4 يوليو 2024 إلى 15 يوليو 2024.