موعد نزول تحديث ببجي 3.3 PUBG Mobile Update الجديد وخطوات تحميل الإصدار على أندرويد وآيفون

تساءل جميع مستخدمي اللعبة القتالية الشهيرة عن موعد نزول تحديث ببجي 3.3، وذلك لرؤية الإضافات الجديدة التي قد تم وضعها في الإصدار الأخير من اللعبة، والتي تحدث عنها الجميع وعن أشهر الإضافات الموضوعة في هذا الإصدار، حيث أشار البعض إلى أن تلك النسخة جاءت بالعديد من التحسينات التي تمثلت في الجودة بالميكروفون، وجودة الصور المتحركة بالإضافة إلى بعض العناصر التي قد تم توفيرها باللعبة.

موعد نزول تحديث ببجي 3.3

ارتفعت التساؤلات لمعرفة موعد نزول تحديث ببجي 3.3، حتى يتم البدء في استقبال التحديث الأخير وأشار البعض أنه سيتم طرحه في شهر يوليو القادم، وتحديدا في الأسبوع الثاني، وجاء هذا التحديث محمل ببعض المميزات الرائعة هي عبارة عن الآتي:

يتمكن اللاعب في تلك النسخة من اللعب الفردي ضمن فريق عشوائي أو في الساحة، حيث عليه فقط باختيار نوعية اللعب قبل بدء المباراة.

شهد الإصدار الأخير من اللعبة تحسين شديد في جودة الميكروفون، والتي تمكن الجميع من الحصول على تجربة أفضل في السماع خلال المباراة، وعملية التواصل بين اللاعبين ستكون أسهل وأوضح.

تم إضافة بعض الأسلحة والمعدات التي تتميز بتقنية عالية وفائقة، والتي تمكن الجميع من استخدام بعض الاستراتيجيات الحديثة أثناء اللعب.

كيفية استقبال التحديث الجديد

قبل أن يتم إصدار التحديث الأخير على متجر التطبيقات، عليك بمعرفة الخطوات التي تساعدك في تثبيته على الهاتف، وتلك الخطوات تتمثل في الآتي: