طريقة عمل تتبيلة الباذنجان في المنزل بطريقة أجدادنا وبطعم شهي فاتح للشهية

يتمتع الباذنجان بقيم غذائية عالية كونه واحد من الخضراوات التي تحتوي على عنصر الحديد الأساسي لبناء وتقويه الجسم، وهناك طرق متعددة لطهي وتقديم الباذنجان لأفراد الأسرة منها الباذنجان المشوي والباذنجان المقلي المعزز بنكهة التتبيلة وهي السر في الحصول على مذاق شهي لذلك الطبق، ويوجد ايضا الباذنجان المسقة الذي يتم تحضيره في طاجن مخصص مع قطع اللحم.

مقادير عمل تتبيلة الباذنجان في المنزل

بكل سهولة يمكن الحصول على طبق من الباذنجان المتبل بمذاق شهي فاتح للشهية من خلال استخدام المقادير التالية، علما بأن ذلك الطبق يناسب وجبه الفطور والعشاء، ويتم تحضير التتبيلة من خلال تجهيز المكونات التالية:

10 فصوص ثوم.

5 جرام ملح طعام.

5 جرام فلفل أسود ناعم.

حبه فلفل أخضر.

3 جرام شطة حمراء.

80 مل عصير ليمون.

80مل خل طعام.

مقادير عمل تتبيلة الباذنجان في المنزل

تعد تتبيلة الباذنجان هي السر في الحصول على المذاق المتبل لشرائح الباذنجان المقلي، حيث يتم تحضير تلك التتبيلة من خلال إتباع الخطوات التالية: