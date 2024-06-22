وش آلية سداد المخالفات المرورية برقم اللوحة إليكترونيا عبر ابشر 🤔

آلية سداد المخالفات المرورية، قامت السلطات السعودية بالبدء في تطبيق التنفيذ والحجز على كافة الحسابات البنكية لمن يرتكبو مخالفات مرورية، والتي تم ارتكابها من بعد يوم 18 أبريل الماضي الموافق للتاسع من شهر شوال، وقد تم تحديد الأوقات التي يجب أن يتم سداد المخالفات المرورية بها، وفي حالة لم يتم سداد تلك المخالفات بالوقت المحدد لها، فيجوز أن يحجز على أرصدته البنكية وذلك تبعاً لآليات قامت وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية بوضعها، بالإضافة للبنك السعودي المركزي.

آلية سداد المخالفات المرورية 2024

قام المرور السعودي بإيضاح آليات سداد المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية، حيث يحق لكل المخالفين أن يقومو بسداد المخالفة، أو أن يقومو بالاعتراض عليها في خلال ثلاثين يوماً من الإبلاغ عن تلك المخالفة، أما في حالة عدم الاعتراض على المخالفة أو في حالة تقديم الاعتراض ورفضه خلال خمسة عشر يوماً، وقد تمت الإشارة إلى أن المخالفين يمكنهم أن يطلبو فترة سماح إضافية من أجل السداد، والتي قد تصل إلى تسعين يوماً، وفي خلال الفترة ذات الخمسة عشرة يوماً سيتم خفض الغرامة بنسبة تصل لخمسة وعشرين بالمائة، من الحد الأدنى، على ألا يتم الاستفادة من هذا التخفيض بعد أن ينتهي خمسة وأربعون يوماً ولم يقم من ارتكب المخالفة برفع طلب للتمديد بعد أن ينتهي ثلاثون يوماً من المهلة المخصصة للتمديد وهي تسعون يوماً.

طريقة سداد المخالفات المرورية بالمملكة العربية السعودية

قد قامت إدارة المرور السعودية بوضع عدة خطوات معينة حتى يتم سداد المخالفات المرورية، وتلك الخطوات كالتالي: