portal.ca.gov.sa|….طريقة تغيير الحساب البنكي في حساب المواطن لاستمرار تواصل الدعم الشهري

تغيير الحساب البنكي في حساب المواطن، يريد المواطنون في التعرف على الطريقة الصحيحة من أجل تغيير الحساب البنكي في حساب المواطن، ويعتبر هذا الحساب من أهم البرامج المقدمة من قبل المملكة السعودية، وذلك لتسهيل حياة المواطنين، ولكن قد يرغب البعض في التعرف على خطوات التحديث للحساب البنكي، وكذلك المدة التي ينتظرها المواطن، وللتعرف على كافة التفاصيل تابعوا معنا السطور التالية بالمقال التالي.

كيفية تغيير الحساب البنكي في حساب المواطن

على المستفيدين من برنامج حساب المواطن أن يتعرفوا على الآليات اللازمة لتغيير الحساب البنكي، وذلك حتى يتم إنشاء حساب بنك جديد، وذلك باتباع تلك الخطوات التالية:

قم بالدخول للموقع الخاص بحساب المواطن.

ثم قم بتسجيل دخولك للموقع باستخدام الاسم وكذلك كلمة المرور.

ثم قم بالنقر على التبويب الخاص بملف المستفيد، ومن هذا التبويب ستتمكن من تغيير الحساب البنكي بكل سهولة.

وبعد أن تقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة، قم بالتأكيد على هذه الخطوات وقم بالضغط على الزر الخاص بالحفظ حتى تحتفظ بتلك البيانات.

وقم بمراجعة حسابك البنكي حتى تتأكد من حفظ كل تلك البيانات.

ما هي المدة اللازمة لتحول التابع للمستقل؟

وقد قام حساب المواطن بالكشف عن المدة اللازمة لانتظار التابع عندما يتم حذف الفرد كتابع، حيث يرغب عدد كبير في تسجيلهم كمستفيدين بالبرامج، فما هي المدة اللازمة التي على الفرد أن ينتظرها لكي يتم تسجيله كمستقل؟ وقد أشار البرنامج بأنه ليس عليه الانتظار كل تلك المدة، ويمكنه أن يسجل من خلال البرنامح، بالذهاب للصفحة الرسمية بحساب المواطن.