نزلها وخلي اولادك يستمتعوا بأجدد أغاني الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 نايل سات وعربسات

تبحث الكثير من الأمهات عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، حيث تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أكثر القنوات التي ترفه الأطفال، وتتمتع بشعبية واسعة ونسبة مشاهدة عالية في العالم العربي، يذكر أن مؤسس القناة هو الأستاذ خالد مقداد وعائلته، وقد بدأت بثها لأول مرة في عام 2008، منذ ذلك الحين حققت القناة نجاحا باهرا في هذا المقال، سنستعرض لكم أحدث تردد لقناة طيور الجنة على النايل سات وعرب سات.

نشأة قناة طيور الجنة

مجموعة قنوات طيور الجنة تعد واحدة من القنوات التي تم إطلاقها في المملكة الأردنية الهاشمية، وتستهدف الأطفال بمختلف أعمارهم، هذه القناة تقدم محتوى إذاعي مميز يساهم في تعليم الأطفال العديد من المهارات.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

قناة طيور الجنة هي قناة عربية تهتم بتقديم محتوى للأطفال يجمع بين التعلم والتسلية في آن واحد بعد النجاح الكبير الذي حققته القناة، تم إطلاق قناة طيور بيبي باللغة الإنجليزية لتستهدف الأطفال الناطقين بالإنجليزية تستمر القناة في تقديم محتوى مبدع وشهرتها لم تقتصر على العالم العربي فقط، بل امتدت إلى جميع أنحاء العالم، وتفاصيل التردد كالتالي:

تردد قناة طيور الجنة علي النايل سات

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 43.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يمكن استقبال قناة طيور الجنة أيضا عبر القمر الصناعي عرب سات باستخدام بيانات التردد التالية:

التردد: 11396.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 43.

طريقة إضافة القناة على جهاز الاستقبال

لكي تتمكن من إضافة القناة إلى جهاز الاستقبال، هناك بعض الخطوات التي ينبغي أن تتبعها وتتلخص فيما يلي:

اختار من قائمة جهاز الريسيفر زر القنوات أو زر إعداد الهوائي.

افتح لك قائمة أخرى لتختار منها القمر الصناعي.

أدخل تردد القناة ثم الضغط على زر البحث.

مميزات قناة طيور الجنة