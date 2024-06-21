ﺗﻠﻴﮙﮍﺁﻣ|..الثالث متوسط الكرخ والرصافة برابط مباشر موقع نتائجنا استخراج نتائج ثالث متوسط الدور الأول كشوغات pdf

الثالث متوسط الكرخ والرصافة برابط مباشر، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر نتيجة الثالث متوسط الكرخ والرصافة والكثير من المحافظات من خلال رابط مباشر، حيث سيتم رفع النتيجة خلال الأسبوع القادم التالي لأسبوع الإجازة بالعيد خلال شهر يونيو لعام 2024، ويبحث عدد كبير من الطلاب بالعديد من محافظات العراق عن النتيجة، وحتى تتمكن من التعرف على نتيجة الصف الثالث المتوسط قم بمتابعة السطور التالية بالمقال.

الثالث متوسط الكرخ والرصافة برابط مباشر

وقد أدى الطلاب والطالبات امتحاناتهم وانتهوا منها في الخامس من شهر يونيو لعام 2024، ومنذ انتهاء امتحاناتهم فلم تتوقف عمليات البحث عن نتائج الثالث متوسط في العراق بالدور الأول من خلال رابط مباشر، وحتى تتمكن من الاستعلام عن النتيجة النهائية للدور الأول بكل يسر وسهولة فتوجد عدة وسائل من أجل الاستعلام عن تلك النتيجة، ومن بينها اتباع تلك الخطوات:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية.

وقم باختيار التبويب الخاص بنتائج الطلاب.

ثم قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بك واضغط على زر البحث، ستظهر أمامك النتيجة فور ظهورها.

نتائج الثالث متوسط عبر موقع نتائجنا

وحتى تتمكن من الحصول على النتيجة عبر موقع نتائجنا، حيث ستظهر النتيجة ما بين الخامس والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر يونيو لعام 2024، فقم باتباع تلك الخطوات: