“نزلها وفرح أطفالك” تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية لمتابعة ومشاهدة أجمل الأناشيد

تعد قناة كراميش إحدى أبرز القنوات التلفزيونية الموجهة للأطفال في الوطن العربي، وتأسست هذه القناة بهدف تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي آمن للأطفال من مختلف الأعمار، وتتميز قناة كراميش بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل الرسوم المتحركة، والأفلام القصيرة، والمسلسلات الكرتونية وهذا المحتوى يعزز قيم التعاون، والصداقة، والتعلم الإيجابي لدى الأطفال إضافة إلى ذلك، تسعى القناة إلى تشجيع الإبداع والتفاعل الإيجابي مع العالم من خلال برامجها المحببة والمسلية ونجحت قناة كراميش في استقطاب شريحة واسعة من الأطفال في الوطن العربي بفضل استراتيجيتها المتميزة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي عالي الجودة وبذلك أصبحت القناة من أهم المصادر الإعلامية الموجهة للأطفال في المنطقة.
تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية
القمر الصناعي نايل سات:
- التردد: 11430 ميجاهرتز
- معامل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الاستقطاب: عمودي (V)
القمر الصناعي عرب سات:
- التردد: 11390 ميجاهرتز
- معامل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الاستقطاب: عمودي (V)
وبذلك أصبحت قناة كراميش من أهم المصادر الإعلامية الموجهة للأطفال في المنطقة العربية.
خطوات ضبط تردد قناة كراميش على التلفاز:
- تأكد من أن جهاز الاستقبال الخاص بك يدعم استقبال القنوات عبر الأقمار الصناعية نايل سات أو عرب سات.
- افتح قائمة إعدادات البحث أو التنقل في قائمة القنوات على جهاز الاستقبال.
- اختر خيار البحث عن قنوات جديدة أو إضافة قناة جديدة.
- ابدأ عملية البحث عن القنوات أو اضغط على الزر المخصص لتحديث القائمة الحالية للقنوات.
- انتظر حتى ينتهي الجهاز من عملية البحث والمسح عن القنوات المتاحة.
- عند العثور على قناة كراميش وناسة، حددها من قائمة القنوات المكتشفة.
- قم بحفظ قناة كراميش وناسة في القائمة الخاصة بك على جهاز الاستقبال.
- انتقل إلى قائمة القنوات المحفوظة على الجهاز.
- ابحث عن قناة كراميش وناسة واستمتع بمشاهدتها.