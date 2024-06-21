“نزلها وفرح أطفالك” تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية لمتابعة ومشاهدة أجمل الأناشيد

تعد قناة كراميش إحدى أبرز القنوات التلفزيونية الموجهة للأطفال في الوطن العربي، وتأسست هذه القناة بهدف تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي آمن للأطفال من مختلف الأعمار، وتتميز قناة كراميش بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل الرسوم المتحركة، والأفلام القصيرة، والمسلسلات الكرتونية وهذا المحتوى يعزز قيم التعاون، والصداقة، والتعلم الإيجابي لدى الأطفال إضافة إلى ذلك، تسعى القناة إلى تشجيع الإبداع والتفاعل الإيجابي مع العالم من خلال برامجها المحببة والمسلية ونجحت قناة كراميش في استقطاب شريحة واسعة من الأطفال في الوطن العربي بفضل استراتيجيتها المتميزة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي عالي الجودة وبذلك أصبحت القناة من أهم المصادر الإعلامية الموجهة للأطفال في المنطقة.

تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11430 ميجاهرتز

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي (V)

القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11390 ميجاهرتز

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: عمودي (V)

وبذلك أصبحت قناة كراميش من أهم المصادر الإعلامية الموجهة للأطفال في المنطقة العربية.

خطوات ضبط تردد قناة كراميش على التلفاز: