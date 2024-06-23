4500 ريال|..سلفة لآخر الشهر من الراجحي لموظفي القطاع الخاص من هنا

سلفة لآخر الشهر من الراجحي، الحصول على سلفة مالية لنهاية الشهر من بنك الراجحي الذي يقدم تمويلًا شخصيًا للعملاء في المملكة العربية السعودية، ويعد من أهم الخدمات المالية التي يوفرها البنك ويساعد هذا التمويل العملاء على تلبية احتياجاتهم من خلال الاستفادة من الفوائد والعروض العديدة المتاحة، وبنك الراجحي يتمتع بسمعة ممتازة ويجذب العديد من العملاء بخدماته المصرفية المتميزة.
خطوات تسجيل الحصول على سلفة لآخر الشهر من الراجحي
للحصول على تمويل شخصي جديد من الراجحي بشكل إلكتروني،يجب اتباع الخطوات المذكورة أدناه:
- قم بزيارة صفحة التقديم الإلكتروني تمويل الراجحي عبر الموقع الرسمي.
- ادخل جميع البيانات المطلوبة بعناية وبدقة أثناء عملية التسجيل الإلكتروني.
- يتعين عليك اختيار “تقديم” لإرسال طلب التمويل الشخصي.
- بعد الانتهاء من عملية التقديم سوف يتم التواصل مع العملاء لمراجعة طلب التمويل، والتحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة.
شروط التمويل الشخصي الجديد
للحصول على تمويل شخصي من بنك الراجحي والتمتع بالخدمات المالية المقدمة، يجب على المتقدم استيفاء بعض الشروط وهي على النحو التالي:
- يجب أن يكون الشخص المتقدم من السعوديين أو المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.
- أن يكون المتقدم موظفًا في أحد القطاعات التي يعترف بها في بنك الراجحي أو أن يكون متقاعدًا.
- يجب أن يكون راتب المتقدم الشهري على الأقل 2,000 ريال سعودي إذا كان مواطنًا، و1,900 ريال سعودي إذا كان متقاعدًا، و5,000 ريال سعودي إذا كان مقيمًا.
- عمر المواطن يجب أن يكون 18 عامًا على الأقل، بينما عمر المقيم يجب أن يكون 23 عامًا على الأقل.
- عمر الموظف يجب أن لا يتجاوز 60 عامًا، وعمر المتقاعد يجب أن لا يتجاوز 75 عامًا عند سداد القسط الأخير.