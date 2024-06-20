بكل أسراره وتكاته..طريقة عمل الممبار في المنزل بكل سهولة وبطعم لا يقاوم

الممبار هو إحدى الأطباق الشعبية الأكثر شهرة والمفضلة لدى الجميع،من الكبير إلى الصغير، ويتميز هذا الطبق بطعمه اللذيذ وقوامه الهش، ويمكن تقديمه مصحوبًا بالمحشي المشكل المحبب لدى الجميع ومع ذلك، فإن تنظيف الممبار بشكل صحيح قبل البدء في تحضيره له أهمية كبيرة للتخلص من أي روائح كريهة أو شوائب عالقة به وفي هذا المقال، سنستعرض طريقة تنظيف وعمل الممبار بشكل رائع لينتج طبق ذو لون ذهبي مميز.

طريقة عمل الممبار المنزلي

المكونات:

كيلو من الممبار

كيلو من الأرز المصري

1.5 كيلو طماطم معصورة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ربطة بقدونس

2 بصل مفروم

2 بصل مفروم 2 ربطة كزبرة خضراء

2 ربطة شبت أخضر

2 ملعقة ملح

2 ملعقة فلفل أسود

2 ملعقة كمون ناعم

3 فصوص ثوم

1 ملعقة توابل مشكلة

2 ملعقة زيت طعام

1 ملعقة سكر

الطريقة: