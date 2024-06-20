بكل أسراره وتكاته..طريقة عمل الممبار في المنزل بكل سهولة وبطعم لا يقاوم

الممبار هو إحدى الأطباق الشعبية الأكثر شهرة والمفضلة لدى الجميع،من الكبير إلى الصغير، ويتميز هذا الطبق بطعمه اللذيذ وقوامه الهش، ويمكن تقديمه مصحوبًا بالمحشي المشكل المحبب لدى الجميع ومع ذلك، فإن تنظيف الممبار بشكل صحيح قبل البدء في تحضيره له أهمية كبيرة للتخلص من أي روائح كريهة أو شوائب عالقة به وفي هذا المقال، سنستعرض طريقة تنظيف وعمل الممبار بشكل رائع لينتج طبق ذو لون ذهبي مميز.
طريقة عمل الممبار المنزلي
المكونات:
- كيلو من الممبار
- كيلو من الأرز المصري
- 1.5 كيلو طماطم معصورة
- 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
- 2 ربطة بقدونس
2 بصل مفروم
- 2 ربطة كزبرة خضراء
- 2 ربطة شبت أخضر
- 2 ملعقة ملح
- 2 ملعقة فلفل أسود
- 2 ملعقة كمون ناعم
- 3 فصوص ثوم
- 1 ملعقة توابل مشكلة
- 2 ملعقة زيت طعام
- 1 ملعقة سكر
الطريقة:
- غسل الممبار جيداً والتخلص من الدهون والشوائب ونقعه في الماء والخل الأبيض لساعة ثم فركه بالملح والدقيق وشطفه تحت الماء الجاري.
- في قدر كبير، ضعي صلصة الطماطم على النار المتوسطة وأضيفي البصل المفروم والثوم وقلبي جيداً حتى يتم تسبيكها.
- أضيفي الطماطم المعصورة، الشبت، البقدونس، الكزبرة، الملح، الفلفل الأسود، الكمون، السكر والتوابل واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.
- اغسلي الأرز جيداً وصفيه وضعيه فوق المزيج، أضيفي الزيت وقلبي ثم ارفعي القدر عن النار.
- احشي الممبار بالخليط بعناية باستخدام القمع لا تملأه بالكامل حتى لا يتمزق.
- ضعي الممبار المحشو في قدر كبير به ماء وورق غار وبصل مقطع واتركيه على النار لساعة واحدة على الأقل.
وصفي الممبار جيداً.
- في مقلاة كبيرة بزيت ساخن، حمري الممبار من جميع الجوانب حتى يأخذ لون ذهبي.
- قدمي الممبار الساخن والشهي