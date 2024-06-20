بكوبين دقيق..طريقه عمل عجينة الكريب الحادق بمقادير مظبوطة وبطعم طري ولذيذ زي الجاهز

الكريب هو أحد أشهر الأطباق الفرنسية التي اشتهر بها المطبخ الفرنسي على مر العصور، وهذا النوع من الأطعمة يتمتع بمرونة كبيرة في الاستخدام والتنوع في الحشوات، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتحضيره في المنزل باستخدام الطاسة البسيطة، سواء كنت ترغب في تناوله كوجبة رئيسية أو كوجبة خفيفة، أو حتى كحلوى فإن الكريب يمكن تحضيره بسهولة وتنويعه بطرق مبتكرة ومن خلال استخدام الصلصات المتنوعة، الفواكه الطازجة، الشوكولاتة أو الكريمة، يمكنك إبداع أطباق كريب مذهلة في منزلك وفي هذا المقال، اليكمطريقة عمل الكريب في البيت باستخدام الطاسة، بالإضافة إلى بعض النصائح والأفكار الإبداعية لتقديم هذا الطبق الشهي.

تحضير الكريب في المنزل بسهولة

المكونات:

2 كوب دقيق متعدد الاستخدامات

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة

1.5 كوب حليب كامل الدسم

4 ملاعق كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

طريقة التحضير: