بكوبين دقيق..طريقه عمل عجينة الكريب الحادق بمقادير مظبوطة وبطعم طري ولذيذ زي الجاهز

الكريب هو أحد أشهر الأطباق الفرنسية التي اشتهر بها المطبخ الفرنسي على مر العصور، وهذا النوع من الأطعمة يتمتع بمرونة كبيرة في الاستخدام والتنوع في الحشوات، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتحضيره في المنزل باستخدام الطاسة البسيطة، سواء كنت ترغب في تناوله كوجبة رئيسية أو كوجبة خفيفة، أو حتى كحلوى فإن الكريب يمكن تحضيره بسهولة وتنويعه بطرق مبتكرة ومن خلال استخدام الصلصات المتنوعة، الفواكه الطازجة، الشوكولاتة أو الكريمة، يمكنك إبداع أطباق كريب مذهلة في منزلك وفي هذا المقال، اليكمطريقة عمل الكريب في البيت باستخدام الطاسة، بالإضافة إلى بعض النصائح والأفكار الإبداعية لتقديم هذا الطبق الشهي.
تحضير الكريب في المنزل بسهولة
المكونات:
- 2 كوب دقيق متعدد الاستخدامات
- 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة
- 1.5 كوب حليب كامل الدسم
- 4 ملاعق كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة
- 1/4 ملعقة صغيرة ملح
- 1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود
طريقة التحضير:
- في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والبيض والحليب والزبدة الناعمة والملح والفلفل الأسود باستخدام خلاط كهربائي حتى تحصلي على عجينة سائلة وناعمة.
- سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة واطهيها بقليل من الزيت.
- صبي ملعقة صغيرة من العجينة في المقلاة واعملي لها دائرة بالتدوير لتغطي قاع المقلاة.
- اتركي الكريب على النار لمدة دقيقتين، ثم اقلبيه على الوجه الآخر لمدة دقيقتين أخريين.
- انقلي الكريب من على النار عندما يصبح لونه ذهبياً من الجانبين.
- كرري هذه الخطوات مع باقي العجينة حتى تنتهي.
- ضعي الكريب على منشفة نظيفة فور خروجه من المقلاة وغطيه بمنشفة أخرى لمنع جفافه.
- ضعي الحشوة المفضلة لديك (مثل الجبن والخضروات والزيتون) في نصف الكريب، ثم اطوي النصف الآخر على شكل مثلث.
- كرري الخطوة السابقة مع باقي أوراق الكريب.
- وسخني المقلاة مرة أخرى واطهي مثلثات الكريب المحشوة لمدة دقيقة ونصف على كل جانب حتى تذوب الجبنة.
- وقدمي الكريب ساخناً وبالهنا والشفا