7 محافظات هتطبق حصة الفرد الجديدة من التموين في يوليو 2024 يارب تكون منهم..شوفهم كده

قد زادت عمليات البحث خلال الآونة الأخيرة عن حصة الفرد الجديدة من التموين في يوليو، حيث قامت وزارة التموين بجمهورية مصر العربية بإرسال عدة خطابات لكافة مديريات التموين بمحافظات مصر للسلع الخاصة بشهر يوليو، وتشمل تلك الخطابات جدول لتوزيع حصة كل فرد بالسلع التموينية بالإضافة لتوزيع حصص البطاقات، وذلك حتى يتم ربط المنظومة كاملة بشكل إلكتروني وكذلك ستتم مراقبة مخزون السلع، وحتى تتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بحصة الفرد الجديدة بشهر يوليو، تابعوا معنا السطور التالية بالمقال.

ما هي المحافظات التي ستطبق حصة الفرد الجديدة من التموين؟

وقد تضمنت الخطابات التي تم إرسالها إلى كافة المديريات بتطبيق منظومة جديدة تشمل حصة الفرد الجديدة بعدة محافظات، وهي كالتالي:

محافظة الغربية.

محافظة القاهرة.

محافظة الشرقية.

محافظة سوهاج.

محافظة الأقصر.

محافظة أسوان.

محافظة الفيوم.

ما هي حصة الفرد الجديدة من التموين في يوليو؟

وقد قامت وزارة التموين بجمهورية مصر العربية بالإعلان عن الكميات التي تم تحديدها للفرد الواحد من السلع التموينية، وبالتالي يحصل التجار على تلك الكميات من السلع تبعاً للمبلغ التأميني للمنفذ، وهي كما يلي: