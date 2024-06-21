7 محافظات هتطبق حصة الفرد الجديدة من التموين في يوليو 2024 يارب تكون منهم..شوفهم كده

علاء محمد تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
7 محافظات هتطبق حصة الفرد الجديدة من التموين في يوليو 2024 يارب تكون منهم..شوفهم كده
حصة الفرد الجديدة من التموين في يوليو

قد زادت عمليات البحث خلال الآونة الأخيرة عن حصة الفرد الجديدة من التموين في يوليو، حيث قامت وزارة التموين بجمهورية مصر العربية بإرسال عدة خطابات لكافة مديريات التموين بمحافظات مصر للسلع الخاصة بشهر يوليو، وتشمل تلك الخطابات جدول لتوزيع حصة كل فرد بالسلع التموينية بالإضافة لتوزيع حصص البطاقات، وذلك حتى يتم ربط المنظومة كاملة بشكل إلكتروني وكذلك ستتم مراقبة مخزون السلع، وحتى تتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بحصة الفرد الجديدة بشهر يوليو، تابعوا معنا السطور التالية بالمقال.

ما هي المحافظات التي ستطبق حصة الفرد الجديدة من التموين؟

وقد تضمنت الخطابات التي تم إرسالها إلى كافة المديريات بتطبيق منظومة جديدة تشمل حصة الفرد الجديدة بعدة محافظات، وهي كالتالي:

ما هي المحافظات التي ستطبق حصة الفرد الجديدة من التموين؟
ما هي المحافظات التي ستطبق حصة الفرد الجديدة من التموين؟
  • محافظة الغربية.
  • محافظة القاهرة.
  • محافظة الشرقية.
  • محافظة سوهاج.
  • محافظة الأقصر.
  • محافظة أسوان.
  • محافظة الفيوم.

ما هي حصة الفرد الجديدة من التموين في يوليو؟

وقد قامت وزارة التموين بجمهورية مصر العربية بالإعلان عن الكميات التي تم تحديدها للفرد الواحد من السلع التموينية، وبالتالي يحصل التجار على تلك الكميات من السلع تبعاً للمبلغ التأميني للمنفذ، وهي كما يلي:

ما هي حصة الفرد الجديدة بالسلع التموينية؟
ما هي حصة الفرد الجديدة من التموين في يوليو؟
  • ستبلغ حصة المكرونة حوالي 15 بالمائة من المبلغ التأميني.
  • أما حصة الزيت ستبلغ حوالي 55 بالمائة من قيمة التأمين.
  • أما الحصة الخاصة بالسكر ستصل إلى 25 بالمائة من مبلغ التأمين.
  • وباقي السلع ستبلغ قيمتها نحو 5 بالمائة من المبلغ التأميني.
  • وسيتم صرف زجاجة زيت واحدة لكل فرد بحيث لا تزيد عدد زجاجات الزيت عن أربعة زجاجات بالإضافة لكيس سكر واحد وبالتالي لا تصل عدد أكياس السكر عن ستة أكياس.
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علاء محمد

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