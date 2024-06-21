العديد من الطلاب في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن كيف احسب موزونة الثانوي للقبول في الجامعات 1445، حيث يمكن لجميع الطلاب حساب النسبة الموزونة ثم يقومون بمقارنة هذه النسبة مع النسب المحددة لكل تخصص وبذلك يعرف كل طالب هل يمكنه دخول التخصص الذي يريده أم لا، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم كافة التفاصيل بهذا الشأن.

كيف احسب موزونة الثانوي للقبول بالجامعات 1445؟

يعتمد حساب موزنة الثانوي في المملكة العربية السعودية على مستوى الطالب الثانوية العامة السعودية وعلى مستواه في الاختبار التحصيلي واختبار القدرات، كذلك يمكن لكافة الطلاب حساب النسبة مباشرةً بواسطة حاسبة الويب، وتكون كالآتي:

30% من نسبة الطالب التراكمية في الثانوية العامة.

30% من النسبة التي حصل عليها الطالب في اختبار القدرات العامة.

40% من نسبة الطالب في الاختبار التحصيلي.

نبذة مختصرة عن النسبة الموزونة

يتساءل العديد من الطلاب عن النسبة الموزونة لذا نقدم إليكم الآن نبذة مختصرة عنها فهي نظام تحدده الجامعات السعودية من أجل الالتحاق بها بمختلف التخصصات والبرامج التعليمية المختلفة، وبتلك النسبة يتم التمييز بين الطلاب حتى يتمكنوا من الالتحاق بالكلية التي يرغبونها، يرجى الإشارة إلى أن طريقة حساب النسبة الموزونة مختلفة فكل جامعة لها طريقة معينة فهناك جامعة تعتمد على نسب الكلاب في الثانوية العامة والاختبار التحصيلي واختبار القدرات، وهناك بعض الجامعات التي تعتمد فقط على حساب نسبة القياس ومعدل الطالب في الثانوية العامة السعودية.

طريقة الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي 1445

يمكن لجميع الطلاب بالمملكة الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي إلكترونياً فقط من خلال اتباع هذه الخطوات التالية: