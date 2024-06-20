اشترك الآن واحصل على فرصتك في مسابقة “الحلم” 2024 للسحب على 100 ألف دولار

لكل محبي برامج المسابقات التلفزيونية في الوطن العربي للفوز بجائزة مالية كبيرة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، وهذه الفرصة تأتي من خلال مسابقة “الحلم” التي تعد واحدة من أبرز وأشهر البرامج المسابقات في المنطقة، ولا شك أن الفوز بمبلغ 100 ألف دولار يُعد حلمًا كبيرًا لكثير من الناس، والذي من الممكن أن يغير مجرى حياتهم ومن خلال هذا المقال، سنقدم لكم بالتفصيل خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 للسحب على هذه الجائزة المالية القيمة، بالإضافة إلى رقم الاشتراك الخاص بكل دولة عربية.

خطوات الاشتراك في مسابقة “الحلم” 2024

تقدم قناة ام بي سي برنامج المسابقة الشهير “الحلم” بتقديم الإعلامي مصطفى الأغا، والذي يُعرض مباشرة على الهواء كل يوم اثنين من الأسبوع وكما يتم الإعلان عن أسماء الفائزين الجدد في الحلقة الأخيرة من كل شهر، يوم الخميس للمشاركة في مسابقة “الحلم” 2024 والحصول على فرصة الفوز بالجائزة المالية الكبرى البالغة 100 ألف دولار أمريكي، يمكنك اتباع الخطوات البسيطة التالية:

ابحث عن الرقم المخصص لبلدك للمشاركة في المسابقة.

أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” إلى الرقم الصحيح.

ستتلقى سؤالًا من البرنامج، وعليك الإجابة عليه بشكل صحيح.

تابع جميع حلقات برنامج “الحلم” بانتظام للحصول على آخر المستجدات والإعلان عن أسماء الفائزين.

وفيما يلي أرقام الاشتراك في مسابقة “الحلم” 2024 من مختلف الدول العربية: