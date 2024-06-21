جهز نفسك.. تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية 2024 وشروط التقديم

تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية 2024، يتساءل الكثيرون عن موعد تقديم طلبات الالتحاق بمدارس التمريض العسكري وعن الإجراءات المطلوبة للتقديم في ظل بحث أولياء الأمور عن بدائل للثانوية العامة لتسجيل أبنائهم يبرز التمريض العسكري كخيار بارز، ومع ذلك يجب التنويه بأن الالتحاق بمدارس التمريض العسكري يتم بعد إتمام المرحلة الثانوية العامة وليس بعد المرحلة الإعدادية.

مدارس التمريض العسكري تعد خيارا ممتازا للطلاب الذين يرغبون في الحصول على تعليم متخصص وفرص مهنية مستقبلية في المجال الطبي، يتطلب التقديم لهذه المدارس استيفاء مجموعة من الشروط والإجراءات التي تضمن قبول الطلاب المؤهلين والملتزمين، لذا من الضروري أن يكون لدى أولياء الأمور والطلاب المعلومات الكافية حول عملية التقديم.

تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية 2024

يختلف تنسيق التمريض العسكرى لعام 2024 بين المحافظات المختلفة في جمهورية مصر العربية، وهذا التقرير يوضح تفاصيل التنسيق وشروط القبول في بعض المحافظات تنسيق مدارس التمريض العسكري في المحافظات لعام 2024:

محافظة أسيوط: 224 درجة

محافظة سوهاج: 223 درجة

محافظة الأقصر: 199 درجة

محافظة أسوان: 208 درجة

محافظة قنا: 208 درجة

محافظة الوادي الجديد: 220 درجة

محافظة شمال سيناء: 225 درجة

محافظة القاهرة الكبرى: 225 درجة

محافظة الإسكندرية: 218 درجة

محافظة كفر الشيخ: 222 درجة

محافظة دمياط: 205 درجة

محافظة المنوفية: 225 درجة

محافظة الشرقية: 228 درجة

محافظة المنيا: 213 درجة

شروط القبول في مدارس التمريض العسكري

إضافةً إلى تحقيق الدرجات المطلوبة هناك عدة شروط يجب على المتقدمين استيفاؤها للقبول في مدارس التمريض العسكري وهي تشمل: