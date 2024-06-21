جهز نفسك.. تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية 2024 وشروط التقديم

تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية 2024، يتساءل الكثيرون عن موعد تقديم طلبات الالتحاق بمدارس التمريض العسكري وعن الإجراءات المطلوبة للتقديم في ظل بحث أولياء الأمور عن بدائل للثانوية العامة لتسجيل أبنائهم يبرز التمريض العسكري كخيار بارز، ومع ذلك يجب التنويه بأن الالتحاق بمدارس التمريض العسكري يتم بعد إتمام المرحلة الثانوية العامة وليس بعد المرحلة الإعدادية.
مدارس التمريض العسكري تعد خيارا ممتازا للطلاب الذين يرغبون في الحصول على تعليم متخصص وفرص مهنية مستقبلية في المجال الطبي، يتطلب التقديم لهذه المدارس استيفاء مجموعة من الشروط والإجراءات التي تضمن قبول الطلاب المؤهلين والملتزمين، لذا من الضروري أن يكون لدى أولياء الأمور والطلاب المعلومات الكافية حول عملية التقديم.
تنسيق التمريض العسكري بعد الاعدادية 2024
يختلف تنسيق التمريض العسكرى لعام 2024 بين المحافظات المختلفة في جمهورية مصر العربية، وهذا التقرير يوضح تفاصيل التنسيق وشروط القبول في بعض المحافظات تنسيق مدارس التمريض العسكري في المحافظات لعام 2024:
- محافظة أسيوط: 224 درجة
- محافظة سوهاج: 223 درجة
- محافظة الأقصر: 199 درجة
- محافظة أسوان: 208 درجة
- محافظة قنا: 208 درجة
- محافظة الوادي الجديد: 220 درجة
- محافظة شمال سيناء: 225 درجة
- محافظة القاهرة الكبرى: 225 درجة
- محافظة الإسكندرية: 218 درجة
- محافظة كفر الشيخ: 222 درجة
- محافظة دمياط: 205 درجة
- محافظة المنوفية: 225 درجة
- محافظة الشرقية: 228 درجة
- محافظة المنيا: 213 درجة
شروط القبول في مدارس التمريض العسكري
إضافةً إلى تحقيق الدرجات المطلوبة هناك عدة شروط يجب على المتقدمين استيفاؤها للقبول في مدارس التمريض العسكري وهي تشمل:
- يجب أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة بحد أدنى من الدرجات المحددة لكل محافظة.
- يجب أن ينجح الطالب في الفحوصات الطبية الشاملة التي تضمن لياقته الصحية.
- يشمل ذلك الاختبارات النفسية واختبارات القدرات التي تقيس مدى استعداد الطالب للالتحاق بالخدمة العسكرية.
- يتطلب اجتياز اختبارات اللياقة البدنية التي تقيس قدرة الطالب على تحمل المتطلبات البدنية للمهنة.
- يجب على الطالب اجتياز المقابلات الشخصية التي تقيم مدى ملاءمته للبرنامج.