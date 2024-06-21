معنا وعبر موقعنا أطفالك مش هيقولو عاوزين القط والفار، ثبت تردد قناة “توم وجيري” وتابع أجدد حلقات القط والفار مع أطفالك 2024، حيث أن قناة توم وجيري تُعد واحدة من القنوات الرائدة والمشهورة في مجال محتوى الأطفال في الوطن العربي، بفضل برامجها ومسلسلاتها الحصرية التي تجذب جمهوراً كبيراً من الأطفال، تتميز القناة بعرضها المسلسل الكرتوني الشهير توم وجيري، حيث يتمكن الأطفال من مشاهدة أحدث وأجمل الحلقات الكوميدية والمشوقة بجودة عالية.

تردد قناة توم وجيري عبر قمر النايل سات والعرب سات

نقدم لكم الآن خلاصة القول للوصول إلى تردد قناة توم وجيري عبر قمر النايل سات والعرب سات قد حققت قناة توم وجيري نسبة مشاهدات عالية في مختلف الدول العربية، وتسعى باستمرار لتحديث ترددها لضمان عرض محتواها بجودة عالية وبدون مشاكل في البث مثل التشويش أو الانقطاع المفاجئ، كما تتميز القناة بعدم عرض فواصل إعلانية كثيرة، مما يحسن تجربة مشاهدة الأطفال ويمنع شعورهم بالضجر والملل.

إليكم بيانات التردد الجديد لقناة توم وجيري على الأقمار الصناعية:

تردد قناة توم وجيري على نايل سات:

– التردد: 12149

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

– تصحيح الخطأ: 5/6

– الجودة: SD

– التردد: 12149 – الاستقطاب: أفقي – معدل الترميز: 27500 – تصحيح الخطأ: 5/6 – الجودة: SD تردد قناة توم وجيري على عرب سات:

– التردد: 11315

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

– تصحيح الخطأ: 5/6

– الجودة: SD

لمتابعي القناة على عرب سات، يجب إدخال التردد الجديد لضمان استمتاعهم بمحتوى القناة بشكل مستمر وبدون أي تشويش في البث.

تثبيت تردد قناة توم وجيري على قمر النايل سات والعرب سات

بعد أن توصلنا معا عبر ما سبق إلى عاوزين القط والفار، ثبت تردد قناة “توم وجيري” وتابع أجدد حلقات القط والفار مع أطفالك 2024، بقي لنا أن نطلعكم على خطوات تثبيت تردد قناة توم وجيري على قمر النايل سات والعرب سات والتي تجدها كما يلي :

انقر على زر “الإعدادات”. اضغط على “إضافة قناة جديدة”. اضغط على زر “التثبيت اليدوي”. حدد القمر الصناعي وتردد قنوات الأطفال توم وجيري. اضغط على زر “بحث”. انتظر لبعض الوقت حتى يتم التحميل. بعد ذلك، سيتم استقبال القناة على جهاز الرسيفر.

يمكنك اتباع هذه الخطوات لتعديل إعدادات جهاز الرسيفر واستقبال قنوات الأطفال توم وجيري بنجاح.