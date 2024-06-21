نزلها الآن أحدث تردد.. تردد طيور الجنة بيبي 2024 على النايل سات وعربسات وماهي أهم البرامج التي تعرض على القناة

قناة طيور الجنة بيبي تعد الرائدة في عالم برامج وأغاني الأطفال وقد اكتسبت شعبية واسعة منذ إنشائها في عام 2008، تتميز هذه القناة بمقرها الرئيسي في الأردن وبمتابعة ملايين المشاهدين من مختلف الفئات العمرية والثقافية، وتتميز عرض طيور الجنة بالاهتمام الكبير الذي يوليه لمحتوى الأطفال الذي يخلو من أي مواد غير لائقة مما يجعلها تلفت انتباه الأمهات و الآباء على مستوى العالم ومن أبرز ميزاتها بث برامجها مجانا عبر قمر النايل سات دون تشفير مما يسهل على الجمهور الوصول إليها بسهولة في الوطن العربي ومصر، حيث أن القنوات المشفرة غالبا ما تكون محصورة للمشتركين المدفوعين.

تردد طيور الجنة بيبي 2024

سنقدم لكم تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 وهي:

تردد طيور الجنة بيبي على نايل سات

التردد: 11274

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الاستقطاب: أفقي

جودة القناة: HD

تردد طيور الجنة بيبي على عرب سات

التردد: 11310

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

أما تردد طيور الجنة على نايل سات

التردد : 11393 أو 11315.

الاستقطاب : رأسي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ ٣/٤.

تردد طيور الجنة على عرب سات

التردد: 11073

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي.

برامج قناة طيور الجنة

تهدف قناة طيور الجنة إلى تقديم مجموعة متنوعة من البرامج الجديدة والمثيرة التي تعزز التعلم والتفكير الإبداعي للأطفال مما يساهم في منحهم تجارب تعليمية تخلو من الملل وتعزز من مهاراتهم بشكل شامل، تبرز القناة أيضا بقدرتها على تقديم برامج خاصة مصممة لتعزيز الذكاء والتفكير الاستراتيجي مما يساعد الأسر في تعزيز التربية الإيجابية لأطفالهم، وتوفر القناة خدمات متعددة تشمل إرسال رسائل قصيرة للتفاعل مع الجمهور وإجراء استطلاعات لاستطلاع آراء المشاهدين وتفضيلاتهم في البرامج.

وتمكن القناة أولياء الأمور من الاطلاع على جدول البرامج وتقديم الملاحظات و الاقتراحات مما يساهم في تحسين وتطوير برامجها لتحقيق الأهداف الرئيسية وتعزيز الفائدة التعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام.