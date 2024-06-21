تمويل من بنك الرياض بدون كفيل تقسيط على 12 شهر+شروط قرض بدون ضامن من المصرف

تمويل من بنك الرياض بدون كفيل، صرحت الجهات المختصة في بنك الرياض السعودي عن توفر قروض شخصية يقدمها البنك دون الحاجة إلى كفيل، ويمكن للموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص الاستفادة من هذه القروض، ويتميز البنك بالعديد من المميزات التي تجعله خيارًا مناسبًا للحصول على القروض، من بينها الالتزام بكافة شروط الشريعة الإسلامية في القروض المقدمة، بالإضافة إلى تقديم قروض لمختلف الأعمال.

تمويل من بنك الرياض بدون كفيل 1445

هناك العديد من القروض الشخصية التي يقدمها بنك الرياض السعودي لعام 1445، ومنها:

القرض الشخصي الذي يمكن الحصول عليه إذا كان دخل المواطن الشهري 5300 ريال سعودي، ويدفع أقساطًا شهرية تصل إلى 700 ريال.

يمكنك الحصول على قرض شخصي بقيمة 58 ألف ريال سعودي، وتسدد القرض على مدار 60 شهرًا، حيث تدفع كل شهر 1066 ريال سعودي، وبذلك تكون قد دفعت في النهاية 63989 ريال سعودي.

أما بالنسبة للمواطنين الذين يتقاضون دخلًا شهريًا قدره 4600 ريال سعودي، ويدفعون أقساطًا شهرية تصل إلى 850 ريال سعودي، يمكنهم الحصول على قرض شخصي بقيمة 37264 ريال سعودي، على أن تكون مدة السداد خمس سنوات، ويدفعون كل شهر مبلغ 683 ريال سعودي، وبالتالي يكون مجموع المبلغ المدفوع 40991 ريال سعودي.

طريقة التقديم للحصول على قرض شخصي من بنك الرياض عام 1445

هناك عدة خطوات ينبغي عليك اتخاذها إذا كنت ترغب في الحصول على قرض شخصي من بنك الرياض السعودي لعام 1445، وهذه الخطوات تكون على النحو التالي: