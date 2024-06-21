“شوف اسمك حالاً. رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024، حيث يوجد الكثير من المواطنين المتواجدين في العراق ينتظرون الإعلان عن قائمة المشمولين في الرعاية الاجتماعية، حيث يهتم هذا البرنامج بدعم المواطنين العراقيين ومساعدتهم في المعيشة الخاصة بهم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية

في الوقت الأخير بعد أن شاهدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التزايد المستمر في البحث عن خطوات الاستعلام عن المشمولين في الرعاية الاجتماعية، قامت الوزارة بالاعلان عن هذه الخطوات، وأيضًا أعلنت أن من خلال هذه الخطوات سوف يستطيع الأشخاص القيام بالتأكد من أهليتهم للبرنامج من خلال الإنترنت، وجاءت هذه الخطوات كالتالي:

في البداية يجب القيام بالتوجه إلى منصة مظلتي.

القيام بتحديد خدمات المساندة الاجتماعية من خلال القائمة الرئيسية.

بعد ذلك يجب القيام بإدخال المحافظة التابع لها، ثم القيام بتحديد رقم الدفعة التابع إليها المستفيد.

القيام بكتابة المعلومات المطلوبة بعناية قبل المكان المتخصص، ثم القيام بالنقر على خيار البحث من أجل ظهور نتيجه الأهلية.

أخيرًا يجب القيام بالبحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بعد أن تظهر النتيجة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

من أجل القيام بالحصول على الرعاية الاجتماعية يجب أن يتوافر مجموعة من الشروط في المتقدم، وهذه الشروط كالتالي: